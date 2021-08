Se quemaron casi 6 hectáreas del Parque de la Araucaria

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Luego del incendio que azotó al Parque Provincial de la Araucaria en San Pedro, se conoció ayer que unas 5,7 hectáreas fueron afectadas por las llamas, porción que representa el 6% del total de la superficie del parque.



En el detalle, precisaron que producto del fuego intencional que aconteció el pasado jueves un total de 58 ejemplares de araucarias adultas y varios renovables de esta especie fueron dañadas. También se perdieron otras plantaciones autóctonas como cancharana, cedrón, laureles, camboata, pintó, ambay, yerba mate, helechos arborescentes, canela y cacheta.



Los datos fueron relevados por el gobierno de Misiones, mediante la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), quienes dieron cuenta del impacto ambiental que provocó el incendio en la zona el pasado jueves.



Si bien se logró sofocar con éxito las llamas que afectaron a diversas especies de plantaciones, indicaron que continuarán las guardias de ceniza por posibles focos que puedan avanzar en la zona, teniendo en cuenta que predomina el tiempo seco en la tierra colorada y por la cantidad de material combustible ubicado en la zona.



Emanuel Grassi, director general ejecutivo del Imibio, explicó que los últimos focos de incendios que se registraron en toda la provincia, en el marco de la prohibición total de quemas, causan graves daños en el equilibrio natural de diversas especies. Recordó que la biodiversidad misionera está conformada por más de 564 especies de aves, 120 mamíferos, más de 3.600 plantas vasculares, casi 260 especies de peces y miles de microorganismos.



“La resiliencia de las especies y las relaciones entre ellas debe ser considerada de extrema preocupación. La biodiversidad no es un mueble que puede volver a ser construido, la biodiversidad es mucho más que un organismo, que una especie, que un individuo. La biodiversidad son años y años de relaciones específicas, de adaptaciones, de cooperación entre los componentes del sistema. Es en este contexto que resulta irreparable el disturbio generado a partir de la presencia de incendios sobre la biodiversidad de nuestra Selva Paranaense”, señaló el especialista.



Y al mismo tiempo agregó: “Hoy sabemos que el aceleramiento del cambio climático, llevará a que nuestra región siga siendo azotada por la sequía, el suelo permanezca seco y quebradizo, evitando que las nuevas plantas echen raíces en el suelo y por consiguiente nunca se recupere el equilibrio de antes del incendio. Y cuando los árboles jóvenes no crecen durante una sequía prolongada, los bosques almacenan menos carbono, contribuyendo aún más al calentamiento global”.



“Cada incendio que vivimos significa producción de menos oxígeno, menos alimento, es menos espacio para la fauna, es un suelo que pierde especies de microorganismos que quizás nunca conozcamos, cada foco de incendio es pérdida de conectividad, de riqueza y por ende de especies únicas en el mundo”, advirtió Grassi.



Los incendios en el Parque Araucaria y zonas aledañas afectaron a especies muy particulares, ya que el área protegida contiene la mayoría de los pinos paraná (Araucaria angustifolia) no implantados en la Argentina, una especie catalogada por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UINC) en lista roja por peligro de extinción y dicha especie constituye un monumento natural de Misiones.



A su vez, recalcó que si continúan los incendios difícilmente se podrá recuperar la biodiversidad, sostuvo Grassi.



“Por tal motivo, instamos desde todas las diversas áreas del gobierno provincial que trabajemos en conjunto para cuidar nuestra biodiversidad, a colaborar avisando y evitando incendios de cualquier índole en todo el territorio misionero, especialmente en las zonas allegadas a las innumerables áreas protegidas con que contamos los misioneros”, enfatizó Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial.

