La fiesta fue entrerriana

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:06hs.

El entrerriano Mariano Werner (Ford) se impuso de punta a punta en la décima fecha del Turismo Carretera (TC) que se disputó en el autódromo de Posadas ante 3.000 personas que pudieron ingresar para ver la acción de la máxima categoría.



Werner, que a primera hora ganó la serie más rápida, largó muy bien y aguantó el ataque de Gastón Mazzacane (Chevrolet). Entre los dos se fueron escapando en la cima del pelotón y tenían autos superiores a sus rivales.



Por su parte, Mauricio Lambiris (Ford) viajaba tercero solo y el misionero Carlitos Okulovich (Torino) se acomodaba entre los diez.



Una vez que se separaron del resto, la carrera fue palo y palo, sin respiro y nunca con más de cinco metros de diferencia. Así fueron las 20 vueltas de la final entre Werner y Mazzacane, su escolta y sombra en el trazado capitalino.



El ingreso del auto de seguridad por un incidente entre los Chevrolet de Agustín Canapino y Juan José Ebarlín y el despiste de Alan Ruggiero, le dio un poco de aire al entrerriano.



Pero una vez hecho el relanzamiento, Werner se mantuvo al frente del pelotón, seguido nuevamente por Mazzacane, que nunca le perdió pisada y Lambiris, en tanto que Trosset se hizo la quinta colocación al superar a Ardusso. Más atrás, Gianini intentó luchar con Okulovich por el séptimo puesto pero el misionero aguantó con el mejor Torino.



El final vio a Werner festejando por segunda vez en el año y completando la fiesta entrerriana en Posadas, ya que en el TC Pista había vencido otro entrerriano Agustín Martínez (Ford).



“Me corrió a muerte y no tenía para más. Fue una carrera desgastante, traté de desgastarlo a él y me terminé cayendo yo. Era muy rápido en todos los sectores y eso me exigía aún más, pero pudimos aguantar y felicito a mi equipo por el auto que me entregó”, expresó el entrerriano al bajar del Ford del equipo del Gurí Martínez, que logró las dos competencias del fin de semana.



“Fue difícil toda la carrera, no me pude relajar nunca, Gastón nunca me dejó un metro. En un momento me pase en un frenaje y Gastón me dijo que estaba ahí, por suerte lo pude aguantar. Vamos a trabajar más duro que nunca para lo que viene de la Copa de Oro y poder retener el 1”, agregó el ganador.



Por su parte, Okulovich cerró su mejor fin de semana en lo que va del año del TC al ver la bandera a cuadros en la 12° posición.



Con estos resultados, Canapino comenzará la Copa de Oro con 23 puntos, seguido por Werner, con 16, Di Palma, Castellano y Mazzacane, con 8. Lambiris, Gianini, Landa, Ardusso, Pernía, De Benedictis y Agrelo completaron los 12 protagonistas de la etapa de definición, pero la arrancarán sin puntos bonus, ya que deben el éxito obligatorio para pelear por el título.



La próxima fecha de la temporada será entre los días viernes 10 y sábado 11 de septiembre, en el autódromo de Rafaela.

