Vanucci habló sobre la foto cazando animales

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Alejada de los medios, y desde que se separó de Matias Garfunkel, Victoria Vanucci vive en San Diego (EE.UU.) junto a sus hijos Indiana y Napoleón. La ex vedette decidió cambiar su alimentación, se inclinó por el cultivo de frutas y verduras desde su casa. La mediática, que intenta mostrar su nueva faceta, se refirió al escándalo de las fotos cazando animales. “Cometí errores porque ignoraba lo que estaba sucediendo en la tierra y por eso me di cuenta de que era momento de hacer un cambio de verdad” confesó la actriz, en una nota con Magazine. “Matías venía de una familia en la cual la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui. Aunque aparecí en las fotos jamás le disparé a nada”, agregó.