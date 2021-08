Los amigos de Vicuña dicen que ‘está destrozado’

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Benjamín Vicuña dejó a sus seguidores en shock el viernes pasado. Confirmó que se separó de la China Suárez pero aclaró que todo fue en buenos términos, para priorizar el bienestar de sus hijos.



“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, fueron sus palabras exactas.



Ella optó por el silencio, aunque compartió imágenes de su nueva casa y todo lo que está trabajando para ponerla a punto. Él no volvió a referirse al tema, pero sus amigos lo expusieron al contar cómo reaccionó luego de escribir el mensaje donde anunció la ruptura.



El galán se encuentra triste y viviendo solo en el departamento que tiene en Palermo. “Está destrozado”, le confió su círculo íntimo a la periodista Débora D’Amato, panelista del ciclo A la tarde.



Esto genera un poco de desconcierto, ya que en Los ángeles de la mañana indicaron que fue él quien tomó la decisión de romper la relación.



Sin embargo, la ex Intrusos tiene otra versión. “Ella no tiene la prolijidad que Benjamín pretende en el día a día. Tiene que ver con lo cotidiano, con la organización, con la familia tradicional. Ella es un desbole y él es muy estructurado”, sostuvo.



La historia entre los artistas comenzó en 2015, según Pampita, que reconoció haberlos encontrado teniendo sexo en el motorhome del set de filmación de El hilo rojo. Ellos negaron la versión, pero el romance quedó al descubierto tres meses después, cuando viajaron a Miami.