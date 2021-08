“C pikoó la clandestina”, lo que viene de Damas Gratis y L-Gante

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Se picó la clandestina. Esto se pudrió. Batieron cantina”, dice la letra.



Damas Gratis y L-Gante volvieron a juntar sus fuerzas para darle vida a un nuevo himno de la cumbia argentina. Juntos, publicaron C piko la clandestina, tema que además tiene una superproducción para su video.



Con más de 70 extras en escena, con la participación estelar de “El Negro Pablo”, de Okupas, y una realización de alto nivel, el clip se posiciona como uno de los más importantes del año y apenas estrenó, se convirtió en tencdencia.



Recordemos que la fórmula Pablo Lescano y Elián Valenzuela es sinónimo de éxito. Es que en abril de este año ya habían publicado Perrito Malvado, que cuenta con más de 60 millones de reproducciones.



“A mediados de enero, en un viaje de vacaciones estaban Marita, Tomito y Pablito componiendo ‘Perrito Malvado’, que no estaba terminado porque algo le faltaba, entró al ruedo L-Gante aportando su arte y como fruto de esta fusión se creó esta súper canción”, describió en sus redes Damas Gratis en aquel momento.



“Por supuesto al público fiel que siempre está ahí haciendo el aguante, de ustedes depende la continuidad de la música nacional popular de nuestra Patria. Gracias”, concluyó el mensaje.



Damas Gratis es sinónimo de cumbia de la buena. Los liderados por Lescano son, quizás, la banda más grande del género.



Con más de 2 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify son un verdadero fenómeno de la música popular.



Lescano viene de publicar también una colaboración con La Mona Jiménez. Se trata de uno de los tantos clásicos del cuarteto: Se lo juro vieja.



Por su parte, L-Gante se posicionó como el nuevo tanque de la música argentina. Con casi seis millones de seguidores en Spotify, viene de recorrer Europa y México en una gira de prensa y ayer retornó a su barrio después de cumplir con el aislamiento obligatorio.



En medio de una multitud se presentó ante todos sus vecinos, él quería reencontrarse con la gente del Barrio Bicentenario, donde reside actualmente.



Y como su regreso es motivo de celebración para muchos de sus orgullosos vecinos, la llegada a su pagos fue en caravana. “Qué lindo volver a ver a mi gente”, anunció en sus redes.



“Hoy el barrio está festejando, el por qué te lo dejo a tu criterio. ¡Mirá todos los que somos!”, exclamó. Y no solo lo siguió una multitud en este recorrido por General Rodríguez, también lo acompañaron más de 35 mil personas en un vivo de Instagram. Nadie quería perderse el fenómeno.



Ahora, los dos artistas vuelven a unir sus fuerzas en C pikoó la clandestina. Claramente, van a apilar reproducciones y vistas en todas las plataformas. Un nuevo hit acaba de nacer.