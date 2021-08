Qué ver, leer y escuchar

lunes 23 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Luca

Disney Plus



Luca es una criatura marinao que vive debajode un pueblo de la costa italiana. Cuando sale a la superficie, adquiere una apariencia humana, y conoce a un amigo, igual que él. Juntos emprenden una aventura entre los humanos.



El lobo de Wall Street

Paramount +, Youtube



La película narra la historia real de Jordan Belfort, corredor de bolsa de Nueva York, quien fundó la compañía Stratton Oakmont cuando aún era un veinteañero, desarrolla hábitos de exceso y corrupción.



Un monstruo viene a verme

Patrick Ness



Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y encuentra un monstruo en la ventana. Pero no es el monstruo de la pesadilla que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó un tratamiento. Éste quiere lo más peligroso: la verdad



La heredera

Kiera Cass



La vida de una princesa no es enteramente suya, y Eadlyn no puede escapar de su propia Selección, sin importar cuánto se oponga y sabiendo que esta no será con total libertad, pero descubrirá que alcanzar la felicidad no es tan imposible como ella pensaba.



Maldita foto

Tini-Turizzo



tini estrenó recientemente una colaboración con Manuel Turizzo, canció que apenas horas después del estreno cosechó miles de reproducciones y halagos de los fans. En la pieza, ambos son protagonistas del videoclip , disponible en todas las plataformas.



La botella

Justin Quiles-Maluma



Justin Quiles presentó su tercer álbum de estudio La Última Promesa, que reúne a gigantes internacionales y nuevos sonidos. Para acompañar el lanzamiento del álbum, el cantante estadounidense compartió el video de “La Botella” con Maluma.