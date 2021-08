Werner cerro la Etapa Regular con una victoria en el TC en Posadas

domingo 22 de agosto de 2021 | 15:44hs.

El entrerriano Mariano Werner (Ford) se impuso de punta a punta en la décima fecha del Turismo Carretera (TC) que se disputó en el Autódromo de Posadas ante 3000 personas que pudieron ingresar para ver la acción de la máxima.

Werner, que a primera hora ganó la serie más rápida, largó muy bien y aguantó el ataque de Gastón Mazzacane (Chevrolet). Entre los dos se fueron escapando en la cima del pelotón y tenían autos superiores a sus rivales.

Mauricio Lambiris (Ford) viajaba tercero solo y el misionero Carlitos Okulovich (Torino) se acomodaba entre los diez.

Una vez que se separaron del resto la carrera fue palo y palo, sin respiro y nunca con más de cinco metros de diferencia. Así fueron las 20 vueltas de la final entre Werner y Mazzacane, su escolta y sombra en el trazado capitalino.

El ingreso del auto de seguridad por un incidente entre los Chevrolet de Agustín Canapino y Juan José Ebarlín y el despiste de Alan Ruggiero, le dio un poco de aire al entrerriano.

Pero una vez hecho el relanzamiento, Werner se mantuvo al frente del pelotón, seguido nuevamente por Mazzacane, que nunca le perdió pisada y Lambiris, en tanto que Trosset se hizo la quinta colocación al superar a Ardusso. Más atrás, Gianini intentó con Okulovich por el séptimo puesto pero el misionero aguantó con el mejor Torino.

El final vio a Werner festejando por segunda vez en el año y completando la fiesta entrerriana en Posadas ya que en el TC Pista había vencido otro entrerriano Agustín Martínez (Ford).

“Me corrió a muerte y no tenía para más. Fue una carrera desgastante, traté de desgastarlo a él y me terminé cayendo yo. Era muy rápido en todos los sectores y eso me exigía aún más, pero pudimos aguantar y felicito a mi equipo por el auto que me entregó”, expresó el entrerriano al bajar del Ford del equipo del “Gurí” Martínez, que logró las dos competencias del fin de semana.

“Fue difícil toda la carrera, no me pude relajar nunca, Gastón nunca me dejó un metro. En un momento me pase en un frenaje y Gastón me dijo que estaba ahí, por suerte lo pude aguantar. Vamos a trabajar más duro que nunca para lo que viene de la Copa de oro y poder retener el 1”, agregó el ganador.

Por su parte, Okulovich cerró su mejor fin de semana en lo que va del año del TC al ver la bandera a cuadros en la 12° posición.

Con estos resultados, Canapino comenzará la Copa de Oro con 23 puntos, seguido por Werner, con 16, Di Palma, Castellano y Mazzacane, con 8. Lambiris, Gianini, Landa, Ardusso, Pernía, De Benedictis y Agrelo completaron los 12 protagonistas de la etapa de definición, pero la arrancarán sin puntos bonus, ya que deben el éxito obligatorio para pelear por el título.

La próxima fecha de la temporada será entre los días viernes 10 y sábado 11 de septiembre, en el autódromo de Rafaela.

La gente volvió al autódromo

Desde las 4 de la mañana hubo cola para entrar al Autódromo de Posadas, que gracias al protocolo sanitario permitió el ingreso de 3000 personas.

Así volvieron los asados, las banderas y la gente a las distintas tribunas que habilitó el Automóvil Club Misiones (ACM).

“Tengo que felicitar a la ACTC al gobierno de Misiones por permitir la presencia de gente, el TC es la gente y su pasión y es muy lindo dar la vuelta de honor aplaudido por la gente, que necesitaba este desahogo después de estar tanto tiempo encerrado. Es muy lindo correr con un marco de público”, dijo el ganador Mariano Werner

Desde el ACM el contador Javier Esquivel, coordinador general agradeció a “al grupo humano que tanto trabajo para que la carrera sea un éxito y que en 21 días podamos volver a tener un autódromo en condiciones para una gran categoría como es el TC”.

El TC fue el primer mega evento en post pandemia que dejó conforme a los organizadores por el comportamiento del público.

POSICIONES-FINAL TC

1 ° 1 WERNER, MARIANO Ford 36: 01.552

2 ° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet a 0,411

3 ° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford a 5.595

4 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford

5° 8 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet

6 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford

7 ° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford

8 ° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford

9 ° 6 GINI, ESTEBAN Torino

10 ° 20 PERNÍA, LEONEL Torino

11 ° 95 LANDA, MARCOS Torino

12 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino

13 ° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford

14 ° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford

15 ° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge

16 ° 5 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet

17 ° 127 AGRELO, MARCELO Torino

18 ° 88 PONTE, MARTÍN Dodge

19 ° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford

20 ° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino

21 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet

22 ° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford

23 ° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino

24 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford

25 ° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet

26 ° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge

27 ° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge

28 ° 36 COSTANZO, PABLO Torino

29 ° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford

30 ° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet

31 ° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet

32 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge

33 ° 177 LONDERO, AYRTON Ford

34 ° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet

35 ° 26 SPATARO, EMILIANO Torino

36 ° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino

37 ° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet

38 ° 116 RUGGIERO, ALAN Ford

39 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford

40 ° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet

41 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino