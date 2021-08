Agustín Martínez ganó la final del TC Pista por una trompa

domingo 22 de agosto de 2021 | 13:23hs.

El entrerriano Agustín Martínez (Ford), hijo del Gurí, se impuso por una trompa en la final de la décima fecha del TC Pista que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas, ante 3000 personas que se hicieron presentes.

Otto Fritzler (Ford) picó en punta y mandaba por Santiago Álvarez (Dodge), quien en la segunda vuelta se quedó por problemas de caja. El piloto del Moriatis Competición parecía que se escapaba, pero en la vuelta 5 se rompió la transmisión y tuvo que abandonar.

Agustín De Brabandere (Ford) tomó la punta y dominó tranquilo las vueltas restantes, pese al ingreso del auto seguridad en la vuelta 7 y el relanzamiento.

Cuando parecía que el piloto de Concepción del Uruguay festejaba en Posadas, salió muy lento a la recta principal, su auto perdió rendimiento, con problemas de tracción y se fue quedando, lo que fue muy bien aprovechado por Agustín Martínez quien se tiró con todo y venció sobre la línea de sentencia por tan solo 161/1000, en una de las definiciones más ajustadas que tuvo la categoría en Posadas.

“La verdad que es una sensación hermosa, fue todo muy repentino todo, lo único que hice fue gritar. Yo ya me veía segundo cuando veo que sale lento y me tiré con todo. Es para toda la familia venimos en racha, la semana pasada ganó mi papá, y hoy me tocó a mi, la verdad es que fue una carrera durísima por el calor”, contó emocionado Agustín Martínez, hijo del Gurí Martínez.

“Felicitar a Agustín hizo todo bien, nunca me dejó lugar, pero al final se ve que tuvo un problema y lo aproveche. Esto es para el equipo que trabaja muchísimo”, agregó el ganador.

Los 12 clasificados para la Copa de Plata son: Federico Iribarne, quien ganó la Etapa Regular, Elio Craparo, Agustín Martínez, Humberto Krujoski, Santiago Álvarez, Ian Reutemann, Facundo Chapur, Otto Fritzler, Agustín De Brabandere, Marcos Castro, Martín Vázquez y Mario Valle.

La próxima fecha, la undécima del calendario y la primera de la Etapa Final, será el 11 de Septiembre en el Autódromo de Rafaela en Santa Fe.