El chip se reseteó en el cierre del juego

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Boca, en el debut de Sebastián Battaglia como DT, logró su primera victoria en el actual torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al ganarle de local a Patronato de Paraná por 1 a 0 en partido de la séptima fecha.



El único gol del encuentro, jugado en la Bombonera, fue obra del delantero Luis Vázquez a los 39 minutos del segundo tiempo.



El debut de Battaglia luego de la salida de Miguel Ángel Russo venía deslucido en La Bombonera. Después de un primer tiempo ante Patronato con más de polémica que de fútbol y una sensación de no notar aún el cambio de aire en el equipo, el Xeneize había amagado con copar el protagonismo en el segundo tiempo para luego volver a caer en la instrascendencia.



Pero el destino aún le debía un guiño al flamante DT, y al final encontró el alivio con un gol de su apuesta en la delantera, el pibe Luis Vázquez, al que sorprendió poniendo de titular.



Las primeras postales del pleito fueron los penales no cobrados para ambos lados de parte de Silvio Trucco: en uno lo agarraron a Carlos Izquierdoz, en otro él y Marcos Rojo fueron quienes tomaron a los atacantes visitantes. Pero sin dudas, la mayor polémica llegó cuando, tras un córner, el juez vio una muy discutida falta sobre Agustín Rossi que anuló el gol que convertía Leandro Marín para los de Paraná.



En el complemento llegó lo mejor del anfitrión, con chances desviadas de Cristian Pavón y Esteban Rolón. Pero el asedio duró poco, y hasta Agustín Rossi tuvo trabajo ante un tiro libre de Héctor Canteros.



Pero los cambios de Battaglia, con apuesta a más juveniles, le dieron resto al Xeneize. Aarón Molinas amenazó desde afuera y Exequiel Zeballos asistió con un centro pasado desde la izquierda a Vázquez, para que de cabeza desatara la fiesta local.



Boca se quedó así con todo el premio y, más allá de sus carencias, optimismo sobre su futuro. Los pibes dijeron presente y empezaron a ganar.



Racing, a puro gol, es escolta

Racing goleó ayer por 3-0 a Arsenal, en condición de visitante, en un encuentro disputado en el estadio Julio Grondona.



Tomás Chancalay abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo y lo cerró a los 27 minutos del segundo, mientras que Darío Cvitanich marcó el otro gol a los 6m de la etapa final.



Ambos equipos presentaron un nuevo entrenador: Arsenal a Israel Damonte, que reemplazó a Sergio Rondina; y Racing a Claudio Úbeda, interino tras la salida de Juan Antonio Pizzi.



A raíz del triunfo, La Academia quedó en segundo lugar con 14 unidades, a uno del líder Independiente (15), mientras que el conjunto de Sarandí se mantiene con cinco puntos y en el puesto 24.



El Fortín cortó la racha a lo grande

Vélez, que no había hecho goles en el torneo, aplastó a Lanús por 5 a 1 como local. Los goles de Agustín Bouzat (14’ PT), Thiago Almada (6’ ST) y Santiago Cáseres (16’ST), Francisco Ortega (32’ ST) y Ricardo Centurión (37’. ST) le permitieron al equipo de Liniers sumar por primera vez de a tres en el torneo.



El descuento lo hizo Tomás Belmonte (30’ ST), de chilena.



Vélez tiene seis puntos ahora y Lanús, que dejó pasar la chance de ser líder, se quedó en 13 unidades.



Empate con ¿público?

Godoy Cruz y Huracán, últimos en la tabla de los promedios, empataron ayer 1 a 1 en Mendoza en un partido con marcado clima externo por una nutrida cantidad de “allegados”.



El defensor Elías López, en una tarde para el olvido, puso en ventaja a la visita con un gol en contra a los 15 minutos: quiso despejar un centro del uruguayo Jonathan Candia pero la pelota le pegó en la nuca y se metió en el arco.



El empate llegó a los 26 minutos con un disparo de Martín Ojeda -cuarto tanto en el torneo- al primer palo de un Marcos Díaz de floja respuesta.



Pese a la restricción de ingreso que impera en el fútbol argentino, el partido se jugó con una llamativa cantidad de espectadores, que desde la platea local del estadio Feliciano Gambarte provocaron a los jugadores visitantes y reaccionaron frente a los fallos de Néstor Pitana. También se hizo oír el grupo de allegados de Huracán ubicado en una de las cabeceras.



Finalmente, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó con Platense 2-2 como local. Los goles de Alejandro Martínez (17’ PT) y Milton Giménez (20’ PT) le dieron la ventaja al local pero luego aparecieron Augusto Schott (7’ ST) y Nicolás Bettini (10’ ST), en contra, para dejar todo empatado.



Central Córdoba (1.113) y Platense (1.000) continúan complicados en los promedios y en la tabla de posiciones suman seis puntos.

10

La racha de partidos sin victorias que cortó ayer el Xeneize, serie adversa que había igualado a una seguidilla similar ocurrida en la temporada 1957.