Qué ver, leer y escuchar

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Leyendas de Marvel Studios

Disney Plus



Te mostramos una visión de varios héroes y villanos de Marvel Cinematic Universe en un intento de proporcionar un repaso.Cada episodio se dedica a un personaje y van, entre todos, tejiendo la copleja trama de todo el universo Marvel.



Guerra de consolas

DirecTV Go



Una mirada a 1990 cuando Sega, entonces una incipiente compañía de juegos de video, reunió a un equipo de desvalidos para enfrentarse a la mejor compañía de videojuegos del mundo, Nintendo.



Rojava

Magda Tagtachian



Nané Parsehyan, una joven armenia, necesita encontrar a su verdadero padre y emprenderá una travesía hasta llegar a Rojava, donde no existe la paz: es una zona que el pueblo kurdo se disputa a sangre y fuego con Siria y Turquía.



La verdadera explicación

Pablo Bernasconi



¿Alguna vez te preguntaste cómo fue el origen del universo? ¿De dónde surgen la risa, los fantasmas, el viento o la paciencia? ¿O cómo se originan los malos olores? ¿Y las buenas ideas?

Este libro tiene las explicaciones más disparatadas.



Mawz

Ed Sheeran



El álbum debut del rapero y freestyler argentino ya está disponible. El trabajo que corona el gran momento del artista local, cuenta con las colaboraciones de Khea

y Duki, con quienes se reencuentra luego de años de distanciamiento.



Stratego

Iron Maiden



El segundo tema del esperado 17° álbum de Maiden, Senjutsu, cuyo lanzamiento en todo el mundo está programado para el 3 de septiembre.

Se trata de una de las dos canciones del álbum de 10 temas escritas por Janick Gers y Steve Harris.