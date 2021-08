domingo 22 de agosto de 2021 | 6:05hs.

A 20 días de las Primarias, las elecciones están lejos de mostrar verdaderas propuestas y muchos candidatos se enfocan en cuestiones vinculadas al escándalo para tener presencia en los medios. Esta es la tercera semana en la que no se habla de temas en profundidad que esperan los ciudadanos, es decir de propuestas económicas, de alternativas para generar más empleos, mejor calidad de vida.



Es que -como se dijo el pasado domingo en esta misma columna-, un escándalo va tapando a otro y esta semana se puede apelar a aquella frase en el espectáculo de que el show debe continuar. Primero fueron los mensajes misóginos contra Florencia Peña de parte de los diputados nacionales de Cambiemos Fernando Iglesias y Waldo Wolff, pero rápidamente tal escándalo fue reemplazado y los medios y la oposición se cansaron de analizar la fiesta de cumpleaños en plena pandemia en la residencia de Olivos. Pero siempre se dice que no hay dos sin tres, y esta vez, el tercer escándalo lo protagonizó quien se define como defensora de la República y por lo tanto del respeto a las leyes: Elisa Lilita Carrió. La líder de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos, en pleno aislamiento social obligatorio, el día 26 de diciembre de 2020 celebró su cumpleaños con unos 70 invitados, folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo. Esto último es lo que se plantea en la denuncia que se le realizó ante la justicia federal por incumplir las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia. Está claro que es una devolución de favores, ante la denuncia sobre la que sigue hablando la oposición y que dejó mal parado al presidente.



Las acusaciones van y vienen

De esta manera, está claro que las acusaciones van y vienen, mientras los ciudadanos observan incrédulos el modo en el que actuaron estos dirigentes. Más allá del escándalo mediático, habrá que ver cómo repercute en la imagen de cada espacio político.



Mientras se esperaba saber quién estaba libre de pecado para arrojar la siguiente piedra del escándalo, apareció Esmeralda Mitre cuestionando e insinuando enriquecimiento ilícito de María Eugenia Vidal. Observó cómo fue posible que se mudara de la Base Militar de Morón, donde residió mientras fue gobernadora de la Provincia, ahora a un lujoso departamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Esmeralda Mitre es la misma que había dicho que la Nación+ es controlado por Mauricio Macri. A propósito de ambos dirigentes, Vidal como precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires hizo campaña acompañado por Macri, que le tuvieron que pedir que acompañe la campaña para darle fuerza a Vidal que es el corazón del PRO. La exgobernadora bonaerense estaría perdiendo votos por derecha con las propuestas por afuera de Milei y por adentro, con la candidatura de Ricardo López Murphy.



Está claro que, en medio de tantos escándalos, cada espacio intenta asegurarse los votos de sus partidarios. Se entiende que también por tal razón salió a respaldar Cristina Kirchner, tras el escándalo en Olivos, al presidente Alberto Fernández. Todo indica que al encabezar la ex mandataria nacional en una semana tres actos consecutivos junto al presidente en la provincia de Buenos Aires, además de ser una muestra de respaldo con ello se busca fidelizar los votos y como mínimo mantener el piso electoral del Frente de Todos. De esta forma, a tres semanas de las Paso, el gobierno intenta dar por concluido el tema de la foto, pero en la oposición intentan mantenerlo en agenda y no quiere hablar de propuestas ni de economía, cuando extrañamente Mauricio Macri había sido elegido presidente con la sola promesa de resolver la economía, que sabemos cómo terminó con el mayor endeudamiento de la historia ante el FMI. Como ahora, algunos partidarios se entusiasman con la pérdida de votos que podría acarrear el escándalo de Olivos para el Frente de Todos. Algunas encuestas de hecho muestran la caída, pero también en 2019 a días de las Paso, había optimismo de Cambiemos y marcaban que estaban empatando, para luego terminar perdiendo por 18 puntos.



Los efectos de las denuncias

El consultor político Gustavo Córdoba al analizar para El Territorio la incidencia del escándalo de la foto de Olivos, como la posterior denuncia por romper protocolos que se le hizo a la oposición, si bien sostiene no haber realizado un trabajo específico en tal sentido, entiende que afecta más a corto que a largo plazo. Señala sobre la foto de Olivos que habría que ver en el corto plazo cuál es el verdadero impacto electoral y si alguien de la oposición puede aprovecharlo. Observó que tal situación aún no está muy clara.



Respecto del tema en sí, uno de los directivos de Zuban Córdoba y Asociados, entiende que es un escándalo por el contexto de crisis emocional en el que vive la sociedad por la pandemia y por la proximidad con los escenarios de las Primarias en septiembre y las generales en noviembre. Se mostró crítico en cuanto al manejo de esta crisis por parte del gobierno nacional. Considera que distó mucho de ser el adecuado y que las reacciones posteriores a la publicación de la foto demostraron ciertos desaciertos en la argumentación, la narrativa utilizada, la temprana negación y el posterior reconocimiento del hecho y el pedido de disculpas. En cuanto a la idea de tratar de clausurar unilateralmente este episodio, difundiendo el o los videos correspondientes a la foto, para eventualmente limitar el daño, indicó que aún no ve ninguna eficacia. En cuanto a la misma línea que surgió como una suerte de contrataque del oficialismo, respecto a las denuncias por violación de los protocolos sanitarios contra Carrió, observó que suenan como efectuadas a destiempo, como una reacción a la crisis de la fotografía. A manera de conclusión, afirmó que más allá de los elementos objetivos, la impericia le cuesta caro al gobierno ya que le resta credibilidad. Por último, se planteó que si tenían todos estos elementos contra Lilita Carrió, por qué recién ahora hicieron la denuncia.



La economía se recupera sin estridencia

Mientras el escándalo político se dispara en los diferentes frentes políticos, la economía argentina logra recuperarse sin estridencia. En el primer semestre, se observó una mejora interanual del 9,7 %. Representa una interesante recuperación, pero también es cierto que aún está lejos de recuperar todo lo perdido en medio de la pandemia. Datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dan cuenta de esta mejoría, al señalar que la actividad económica experimentó en junio pasado un crecimiento del 10,8 % en comparación con el mismo mes de 2020, la cuarta subida interanual tras 19 meses consecutivos en descenso. Entre los sectores en recuperación se observan la industria y la construcción, que registraron mejores niveles de actividad en julio y todo indica que va en aumento en este mes de agosto, que es acompañado por la intensa campaña de vacunación. A su vez, esto permite una sustancial mejora epidemiológica para reabrir muchas actividades. Con tal escenario de recuperación el Gobierno nacional eleva la vara de sus proyecciones, del original 5,5% para este año a un promedio del 7%. La vicejefa de Gabinete de ministros, Cecilia Todesca Bocco fue quien sostuvo que después de tres años consecutivos de caída, la economía argentina va a crecer en torno al 7% por ciento y puede ser que un poco más. Estos números son similares a los que estiman los economistas privados, pero siempre está atado a cómo podría impactar una eventual tercera ola. A ello se suma, que se transita en un año electoral y, sobre todo, la necesidad de poner freno a la inflación, uno de los reclamos de urgencia de los argentinos. Del mismo modo, que pueda existir acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo ello, para dar mayor previsibilidad en el país.



En el Frente de Todos

En Misiones, la campaña electoral se desarrolla de manera intensa y con recorridas de los precandidatos en toda la provincia. En grupos más reducidos por la pandemia, cada uno acerca sus propuestas y los hacen de manera firme, pero sin agresiones. A su vez, aunque son precandidatos con la esperanza de encabezar los espacios en disputas, comienzan a dar a conocer sus propuestas. En general hay muchas coincidencias en cuanto a la oferta electoral basadas en más educación y generación de trabajo, más la atención mayor al agro. En el Frente de Todos aparece un escenario con diversas miradas. Una más asociada a lo académico, por ser originario de ese ámbito como es el caso de Javier Gortari, que levanta como bandera su compromiso con la educación, al considerar fundamental ocuparse de la población joven misionera. Pero a su vez, el ex rector de la Unam, doctor en Ciencias Sociales de la UBA y licenciado en Economía, al encabezar la lista del Frente de Todos sostiene que ello debe ir ligado a la producción y trabajo. Se muestra como hombre muy cercano a Cristina Kirchner y al presidente Alberto Fernández.



Dentro del mismo espacio, competirá internamente con Isaac Lenguaza por la Lista Popular, Agrario y Social. Este dirigente propone la búsqueda de accesibilidad de los jóvenes al campo laboral, jubilación a los 57 años a pequeños productores, convertir los programas sociales en trabajos genuinos. En similar línea, pretende impulsar los procesos productivos, con tierra, techo y trabajo, Graciela de Melo y Martin Sereno, entre otras propuestas.



Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio, Martín Arjol se mostró muy entusiasmado con el contexto en el que se está desarrollando el proceso electoral. Observó un gran interés en las convocatorias y en los temas abordados, como está sucediendo con los jóvenes. Entre sus propuestas plantea la necesidad de que los planes sociales sean una transición a recuperar la cultura del trabajo. Entiende que los planes sociales aumentaron, pero a pesar de ello también aumentó el índice de pobreza. Gustavo González presentó sus propuestas para en caso de llegar al Congreso, crear leyes que contemplen un nuevo esquema tributario para que se desarrollen múltiples actividades en la provincia.



Por su lado, Pedro Puerta apunta sus propuestas en tres ejes como las relacionadas con la necesidad de dar más oportunidades a los jóvenes con más y mejores conexiones y plataformas educativas digitales más la generación de empleo de calidad.



Del mismo modo, Walter Kunz considera necesario apuntar ampliamente a atender en mayor medida al sector agrario; entiende que es el puntal de la economía que requiere más y mejores oportunidades. Martín Goerling considera necesario motivar la fuerza productiva y las ganas de ilusionarse de nuevo que tienen los misioneros y que la opción no debería ser Ezeiza para los argentinos que no apoyan al gobierno.



En la renovación

En el Frente Renovador de la Concordia que postula a Carlos Fernández en primer lugar, manejan recientes encuestas donde el espacio provincial se impondría con buen margen el 12 de septiembre, seguido por Juntos por el Cambio, dejando en tercer lugar al Frente de todos. Entienden que ello es producto de la actual gestión de gobierno provincial y el modelo político que lleva más de una década, que permitiría esos resultados a favor de los candidatos del espacio. De cristalizarse esos apoyos electorales significaría, según plantean desde ese espacio, que los ciudadanos apoyan en su mayoría al modelo misionerista que impulsa calidad de servicio en salud y generación de empleo. Ello a su vez reflejaría que la provincia está alejada y no participa de las grietas y peleas mediáticas que protagonizan los espacios a nivel nacional. El relevamiento, según destacan desde la renovación realizada por la consultora Analía del Franco, revela que el misionero prefiere cuidar lo que tiene y exigir a la Nación las cuestiones pendientes.



La frontera

El tema de apertura de la frontera, representó una de las cuestiones de la semana. Se dejó planteado con claridad que la idea es abrir como prueba piloto con Foz de Iguazú. Representaría el único y exclusivo paso con Misiones, en principio como un corredor turístico con personas vacunadas con doble dosis. Sin embargo, anoticiado de tal cuestión rápidamente se sintieron las presiones provenientes de Encarnación, que ven con ello más que nada la posibilidad de mejorar el nivel comercial y con ello económico.



Lo que sucede es que Brasil cuenta con un estatus superior a Encarnación y similar a Misiones en la cuestión sanitaria, además de haber logrado un alto nivel de vacunación como sucede con los pobladores de Iguazú. Son las razones por las que se considera que es un paso sanitario más seguro para empezar a abrir gradualmente los puentes internacionales.



Lo cierto es que, de esta manera, el bloqueo del puente con Paraguay continuará porque así lo exige la realidad sanitaria con ese país. El gobernador Oscar Herrera Ahuad lo dio a conocer ayer y según se supo, viene con todo el respaldo de la conducción y la dirigencia del Frente Renovador para mantenerse en tal postura.