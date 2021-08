El gobernador afirmó que no está en análisis abrir frontera con Paraguay

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:04hs.

El gobierno de Misiones dejó en claro ayer que la única posibilidad de una apertura progresiva de la frontera en estos momentos podría ser con Foz de Iguazú, Brasil.



Ello al descartar la posibilidad de otros cruces, como el caso del puente Roque González de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación. “No está en agenda”, escribió ayer en su red social Twitter el mandatario provincial. Con ello descartó todo tipo de especulación respecto de que se estaría analizando también abrir la frontera con Paraguay.



El gobernador misionero aprovechó además para diferenciar el objetivo que se pretende con Foz de Iguazú. Como viene informando El Territorio, se apunta a un corredor turístico seguro y no a la apertura para el tránsito vecinal fronterizo. De hecho, se elabora un protocolo específico. Como mencionó este matutino, tal escrito tuvo un gran avance pero se vio demorado por las normativas que deben contemplarse y regular el acceso y compras en el Duty Free Shop en Puerto Iguazú. De esta manera sería una normativa que contempla el tránsito de turismo internacional.



Sobre Paraguay

Al conocerse la posibilidad de apertura con la ciudad brasileña de Foz, desde Paraguay se empezó a insistir en una eventual apertura también con ese país. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Euclides Acevedo, viajó el viernes a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá y elevar esa inquietud que desde hace tiempo viene planteando Paraguay (ver El pedido desde Paraguay).



Al respecto el gobernador misionero se refirió a tal situación. “Ante las versiones sobre la apertura del paso internacional del puente Roque González de Santa Cruz (Posadas/Encarnación) la postura del gobierno provincial es la de mantener la seguridad sanitaria, por ello no está en agenda en lo inmediato solicitar su apertura a la Nación”, inició en un hilo de Twitter donde desarrollaría las razones de tal decisión. Además, según pudo saber este matutino no es una decisión aislada del gobernador misionero, sino que cuenta con el aval y el respaldo del Frente Renovador de la Concordia, es decir el apoyo de todo el espacio político del gobierno provincial.



Herrera Ahuad detalló además que la determinación del gobierno de la provincia “obedecen a mantener el equilibrio epidemiológico y la actividad productiva de nuestra región. Las recomendaciones internacionales todavía siguen siendo “menor movilidad, menor transmisión de la enfermedad”.



A su vez, mencionaría cómo se estuvo enfrentando la pandemia hasta este momento. “Transcurrimos el tiempo de pandemia desde su inicio con un equilibrio basado en la modalidad binaria de cuidar la salud y la economía. En esta premisa, está el pilar fundamental del bienestar del pueblo misionero”.



Por qué sí con Foz

El gobernador de Misiones también salió a detallar las razones que llevaron al gobierno de la provincia a realizar el pedido formal de iniciar una experiencia piloto de apertura de la frontera con Foz de Iguazú a través del puente Internacional Tancredo Neves.



“Tomamos todas las medidas necesarias para generar un corredor turístico entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú evaluando el contexto regional en su conjunto. En ello, pusimos de relieve el alto o índice de inmunización de ambas poblaciones, la disposición de los sistemas sanitarios. La sala epidemiológica regional y los centros de control sanitario de frontera en el puente internacional Tancredo Neves. Por ello solicitamos a la Nación iniciar en los próximos meses este corredor turístico seguro entre ambas ciudades”, resaltó.



Vigencia del cierre

Como se recordará el cierre de fronteras se viene extendiendo por decisión del gobierno nacional. La última ampliación se hizo por decisión Administrativa (793/2021) que extendió la vigencia hasta el 1° de octubre de 2021 inclusive.



En la norma se dejó planteado que de conformidad con la evolución de la situación epidemiológica, los gobernadores pueden proponer la apertura de corredores seguros adicionales a los autorizados.



Por ahora, los únicos pasos habilitados para el ingreso al país son el Aeropuerto Internacional Ezeiza, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional San Fernando, el Puerto de Buenos Aires (Terminal Buquebús).

El pedido desde Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Euclides Acevedo, se reunió el viernes con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Felipe Solá, en la sede de la Cancillería argentina, en Buenos Aires.



En esa ocasión solicitó la apertura gradual de las fronteras comunes y el aumento de las frecuencias semanales de los vuelos que comunican Asunción con la capital argentina.



De acuerdo a la cancillería paraguaya las partes acordaron mantener un canal de diálogo fluido, con la participación activa de las autoridades de los gobiernos provinciales y departamentales, con el propósito de normalizar gradualmente las actividades fronterizas.

