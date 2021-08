El Rayo, por la revancha

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:06hs.

El automovilismo siempre da revancha y el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), que en la edición 2019 del Turismo Carretera en Posadas quedó a media vuelta de ganar, va por ella tras marcar ayer el mejor tiempo en la clasificación de la 10ª fecha que se disputa en el autódromo Rosamonte de la capital provincial.



El ex piloto de la Fórmula 1 marcó 1m34s831/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4370 metros de extensión y se anotó su tercera pole en la categoría.



“Hicimos un gran trabajo en los entrenamientos para dejar el auto bien competitivo para la clasificación. Se festeja un buen resultado y es gracias al equipo que armamos. Además, meter la pole en esta pista que tan malos recuerdos me trae es un poco reivindicarme en la tierra colorada. Creo en las revanchas y ojalá mañana (por hoy) sea el día”, contó Mazzacane.



Segundo en la clasificación quedó el entrerriano Mariano Werner (Ford), a 104/1000, y tercero fue Mauricio Lambiris (Chevrolet), a 390/1000.



El cuarto escalafón quedó en manos de Facundo Ardusso, el santafesino de Chevrolet, que largará a la par de Mazzacane en la primera batería. Lo propio hará en la segunda serie, ante Werner, el quilmeño Esteban Gini (Torino) por ocupar el quinto puesto. La primera fila de la tercera serie será entre Mauricio Lambiris, tercero y Nicolás Trosset (Ford), sexto.



Por su parte, Carlos Okulovich (Torino) quedó a 731/1000 del líder, en el puesto 17, y de esta manera hoy partirá desde el sexto lugar en la segunda serie.



“Habíamos logrado un buen rendimiento en los entrenamientos y estábamos para quedar entre los diez mejores. Pero lamentablemente en la clasificación yo no pude cerrar bien el primer parcial y perdí unas décimas, lo que me dejó en el puesto 17. De todas maneras, tengo un auto competitivo y vamos a ir para adelante. Largo en tercera fila y la idea es avanzar. Esperamos hacer una buena carrera y que el público de Misiones disfrute de esta fecha del TC”, expresó Okulovich.



La fiesta del TC, entonces, continuará hoy, sumando a los 3 mil espectadores de los distintos sectores del trazado misionero.



Los portones del Rosamonte para el ingreso del público se abrirán a las 6. Las series del TC empezarán a las 9.55 y se podrán seguir por DeporTV. Mientras que la final irá desde las 13.20 y se podrá ver por la TV Pública.

APOSTILLAS

Calor y humo

En los boxes se trabajó intensamente en bajar la temperatura de los neumáticos en una pista que tuvo 38° de temperatura. Además, los equipos soportaron los 32° ambiente que se registró a las 15 y el humo que azota a Posadas por las quemas.

Neumann presente

La modelo Nicole Neumann está presente en el autódromo de Posadas acompañando su novio, el piloto de Chevrolet José Manuel Urcera.



La conductora subió varias historias a su Instagram desde que pisó la tierra colorada.

Complicados

Muchos pilotos perdieron los tiempos de las vueltas por irse ancho en varios sectores de la pista, prohibidos por el reglamento de la prueba. Así, varios candidatos quedaron en el fondo de la tabla de clasificación.

Mucho trabajo

Los equipos de rescate del ACM tuvieron mucho trabajo con los pilotos del TC y TC Pista que se fueron despistando en los distintos sectores. Varios autos se llevaron la tierra colorada a los boxes.

El bonaerense Santiago Álvarez se llevó la pole en el TC Pista

El bonaerense Santiago Álvarez (Dodge) se quedó con la pole en la 10ª fecha del TC Pista, categoría telonera del TC.



Álvarez marcó 1m36s780/1000 para la mejor vuelta al trazado y le sacó 583/1000 a Agustín De Brabandere, que había dominado los entrenamientos y quedó segundo en la clasificación.



Fue la 5ª vez que el piloto del JP Carrera, que lleva 36 carreras en la categoría, termina la clasificación como el más veloz en la telonera.



“Volvimos después de varias fechas sin encontrar el funcionamiento. Este tipo de asfalto, que es más abrasivo, es donde mejor funciona la Dodge. Fue una vuelta ideal, no había más que eso”, expresó el representante de Ferré, que consiguió su 3ª pole position de 2021.



Álvarez, quien ya está clasificado a la Copa de Plata, buscará hoy su 2ª victoria del año para sumar otros 8 puntos bonus. También tiene posibilidades de ganar la Etapa Regular, aunque son menores. Federico Iribarne (Chevrolet), que clasificó 12º, le lleva 38,5 unidades cuando quedan 45 en juego.



Tercero fue Otto Fritzler (Ford), cuarto quedó Elio Craparo y quinto quedó Facundo Chapur. Ian Reutemann (Dodge), nieto del ex piloto de Fórmula 1 Carlos Alberto Reutemann, quedó en la 13ª posición de la clasificación y pelea por entrar entre los 12 mejores que definirán el título de la categoría.



La telonera mostró varios despiste y banderas rojas durante su actividad. Hoy, desde las 9.05, van las series que se podrán seguir por Deportv y desde las 12.10 va la final que será a 15 vueltas o 40 minutos (TV Pública).