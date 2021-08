Padre teme por la integridad de sus dos pequeños hijos

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:03hs.

“Te voy a hundir. Me vas a pagar. Ya voy a pensar cómo hacerte caer, cuidado sabés. Jamás vas estar con nadie, sobre mi cadáver. Te voy a arruinar y lo sabés. Jamás vas a ser feliz, rata de mierda. Yo con una denuncia te hundo, ya vas a ver. Si no sos para mí no vas a ser para nadie, eso te aseguro. Vos sabés de lo que soy capaz. Seguí con esa mina y vas a ver lo que te va a pasar”.



El mensaje, violento y amenazador, habría sido enviado por una mujer a su ex concubino y padre de sus dos hijos, con quien mantiene una tensa relación cruzada por denuncias mutuas.



Al respecto, Maximiliano Denis (26) detalló el largo periplo por comisarías y juzgados de Oberá en busca de una solución legal que les traiga paz a él y a sus dos pequeños, un nene de 5 y una nena de 3 años.



Aseguró que “en los dos años y medio que llevamos separados ya hice más de 20 denuncias por violencia psicológica y física hacia mis hijos y hacia mí, pero todo queda en la nada. Parece que para la Justicia sólo vale la mujer. No importa lo que diga el hombre ni los moretones que tengan las criaturas. La mujer siempre es víctima”.



Según Denis, su ex concubina -identificada como Yamila D. (26)- no sólo maltrata a sus hijos, acusación plasmada en las citadas denuncias, sino que lo amenazaría con denunciarlo y meterlo preso, salvo que regrese a vivir con ella como su pareja.



Precisamente, en otro mensaje le habría escrito: “Una vez que te hundo, para ayudarte vas a tener que volver conmigo porque me voy a encargar de vos. Podés tener lo que sea, pero a mí no me vas a ganar. Acordate que acá todavía está (y cita a la hija menor de ambos). Si no sos para mí no lo serás para esa perra tampoco”.



“Le tiene terror”

En diálogo con El Territorio, Denis exhibió dichos mensajes y explicó que desde principios de año el nene de 5 reside con él, mientras que la nena de 3 vive con su mamá, una situación que lo perturba ya que la pequeña sería víctima de constante maltrato.



Al respecto, mencionó que hace diez días radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, luego de constatar que la niña estaba golpeada.



“En la Seccional Tercera y en la Comisaría de la Mujer conocen perfectamente el caso, pero me dicen que ellos sólo cumplen lo que dice el juzgado. Llegué a un punto en que creo que las denuncias no sirven para nada y tengo miedo de lo que les pueda pasar a mis hijos. Al nene lo tengo conmigo, pero me preocupa la nena. Ahora, como hace poco le hice una denuncia, la madre me dio unos días a la nena”, precisó.



Contó que convivió cinco años con la progenitora de sus hijos y en los primeros tiempos no tuvieron inconvenientes, pero todo habría cambiado cuando nació el varón.



“Ella siempre dice que mi nene le sacó el amor que yo le tenía a ella. Parece que con eso quiere justificar el maltrato que le hace. El motivo de nuestra separación fue ese, el maltrato a las criaturas”, detalló.



Incluso, aseguró la mujer le dice “engendro” a su pequeño hijo, quien no quiere regresar con ella, tal como lo explicitó el chico en una entrevista con la psicóloga de la Policía.



“Para él, el peor castigo es volver con la madre. Le tiene terror”, agregó Denis.



De todas formas, indicó que desde principios de año la progenitora ni siquiera pidió para ver al varón, lo que marcaría su desinterés.



“A ella los chicos le molestan. Al varón directamente no lo ve, y a la nena la usa como para extorsionarme. Es una situación desesperante y ya golpeé todas las puertas en busca de ayuda”, remarcó.

Riesgo latente

Según dijo Maximiliano Denis, la madre de sus hijos faltó a casi todas las audiencias fijadas por el Juzgado de Familia de Oberá. Tampoco cumpliría con el régimen de visitas oportunamente acordado. “Siempre hizo lo que quiso porque sabe que las mujeres tienen las de ganar en la Justicia. Yo hablo con la autoridad que me da mi propia experiencia. Ella directamente no va a las audiencias y sigue teniendo derechos. El régimen de visitas para mí es lunes, miércoles y viernes, pero ella me da la nena cuando se le antoja”, aseguró.



En ese punto el hombre reconoció el temor que siente por la seguridad de su pequeña. “Mi nena me contó que la madre la lleva a casa de sus amigos y que los borrachos no la dejan dormir. Tengo terror de lo que le pueda pasar”, subrayó preocupado.