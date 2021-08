Hallaron el cuerpo del joven que se ahogó en el río Iguazú

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:05hs.

Luego de cuatro días de búsqueda por parte de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), ayer por la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Fernando Daniel Teles, el joven de 20 años que el miércoles por la mañana se ahogó en aguas del río Iguazú en el momento en que intentaba escapar a nado de uniformados brasileños que en teoría seguían de cerca los pasos de presuntos contrabandistas en el vecino país.



Una de las primeras en tomar conocimiento del hallazgo fue Mariel Lara (48), madre del joven desaparecido, quien desde el día uno siguió de cerca junto a sus familiares las labores de rastrillajes hechas por los rescatistas y ayer fue notificada de la triste noticia cerca de las 16.



En relación al lugar donde fue ubicado el cuerpo, fuentes consultadas por este matutino indicaron que una patrulla de PNA halló el cuerpo a unos dos kilómetros del puente internacional Tancredo Neves.



Allí, con colaboración de Bomberos, se dispuso de un operativo para retirar del agua el cuerpo, que tras la correspondiente identificación por parte de la madre del chico, fue llevado al hospital local en donde se aguardaba por la realización de una autopsia a los fines de confirmar la causa de muerte.



De acuerdo a lo que reconstruyeron las últimas personas que vieron con vida al muchacho, se sabe que Fernando salió de su casa en el barrio Nuevo Iguazú de la Ciudad de las Cataratas cerca de las 7 de la mañana del miércoles.



Junto a otras personas, el joven utilizó un camino clandestino y cruzó hacia el lado brasileño con la intención de regresar para las 15.



Sin embargo, cuando arribó a la costa brasileña para su retorno advirtió que integrantes de fuerzas militares del vecino país se encontraban en la zona y ante la posibilidad de un arresto decidió arrojarse al agua para nadar hasta el lado argentino.



Los primeros días de búsqueda, en donde además de los buzos tácticos de la Prefectura también colaboraron integrantes de la seccional Primera de la Unidad Regional V de Policía de Misiones, se centraron en la zona conocida como las 600 Hectáreas.



“No quería que él vaya”

El caso de Teles sirve para graficar de qué manera la crisis de la pandemia del coronavirus golpeó a la ciudad de Iguazú y cómo ante la escasez de ofertas laborales muchos decidieron arriesgarse a los peligros del contrabando para generar un ingreso.



Mariel no desconocía esta realidad y siempre se preocupó por lo que podría pasar con su hijo en alguno de los tantos viajes que emprendía.



“Yo no quería que él vaya porque el día anterior ya habían tenido un encontronazo con la Policía de Brasil y sabíamos que estaban acampando en el lugar, pero el patrón de mi hijo dijo que tenían campana y que los policías se habían retirado. Entonces se fueron a la mañana temprano”, dijo días atrás la mujer durante una entrevista que mantuvo con este matutino.



En relación a las circunstancias de la desaparición, la madre comentó que el miércoles por la tarde “llegó un vecino a mi casa y me dijo que la Policía brasileña los emboscó en la costa del río Iguazú, del lado brasileño, cuando ellos estaban volviendo. Ahí Fernando se tiró al agua y parece que tuvo un calambre del cansancio de tanto subir y bajar la costa. Comenzó a pedir auxilio, pero después desapareció en el agua. Según me dijeron, estaría cerca del medio del río”.



Y agregó que en ese mismo momento estuvieron otros familiares de Fernando, pero algunos no llegaron a lanzarse al río y fueron demorados unas horas por la fuerza brasileña.



Por otro lado, añadió que Fernando “se dedicaba a la construcción antes de la pandemia, pero hoy la situación no es la misma que cuando la ciudad estaba bien y había obras en todas partes. Mi hijo iba con sus primos y sus tíos a trabajar en las obras, ahora todos se dedican al contrabando. Es horrible lo que tengo que contar, pero no hay muchas opciones de trabajo en la ciudad”.



Según explicaron las fuentes consultadas, el oficio de pasero es común en la ciudad e incluso en los grupos de compra-venta se solicitan los números de estas personas constantemente.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú