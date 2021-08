Asesinaron a balazos a un hombre cerca de un muelle

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:03hs.

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos en el pecho cerca del muelle de la localidad chaqueña de Puerto Vilelas, y por el homicidio detuvieron al actual novio de su ex pareja.



El hecho se registró el viernes a la mañana, alrededor de las 6, cuando la víctima, identificada como Ignacio Rodríguez, fue atacada en la mencionada ciudad localizada a unos 10 kilómetros de Resistencia.



La investigación comenzó cuando vecinos de la zona escucharon detonaciones de arma de fuego efectuadas por una persona que huyó en una moto.



Al acercase al lugar, observaron que el hombre estaba fallecido, por lo que personal de la comisaría local fue alertado a través de un llamado al servicio de emergencias 911 y constató que Rodríguez había recibido disparos en el pecho.



La fiscal en turno, Ingrid Wenner, dispuso la intervención del Gabinete Científico, médico forense y personal de la División Delitos Contra las personas.



Los expertos establecieron que el cuerpo presentaba varios disparos compatibles con proyectiles de arma de fuego, aunque no se encontraron vainas servidas, añadieron las fuentes.



Con el avance de la pesquisa, la Policía estableció que el crimen pudo haber estado relacionado con alguna situación ocurrida con su ex novia ya que familiares de la víctima aseguraron que en varias oportunidades lo había amenazado.



De esta manera, la mujer y su actual pareja, de 43 años, fueron sometidos a la prueba de Dermotest. Dicho procedimiento detectó restos de pólvora en las manos del sospechoso, quien quedó detenido a disposición de la fiscal acusado de "supuesto homicidio".