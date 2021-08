Cinco sacaron sus pasajes

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Mitre, Brown, Colectiveros, Deportivo Corpus y Sporting sacaron ayer pasaje para los cuartos de final de la Liga Posadeña.



En la última fecha de la zona 2, Mitre y Brown igualaron 1-1 en cancha de Guaraní y sacaron boleto para la siguiente fase.



A los 2 minutos del segundo tiempo, Enzo Galarza puso en ventaja a los de Villa Urquiza, pero Iván Esquivel igualó el marcador para los de Rocamora, a los 33’. Con el empate, ambos festejaron la clasificación.



En Villa Cabello, Colectiveros derrotó 3 a 1 a Luz y Fuerza y lo dejó sin chances de clasificar a cuartos de final. Los dirigidos por Néstor ‘Pikete’ Bado se vieron favorecidos por los resultados de la zona 3 y clasificaron como mejor tercero, ya que ni Crucero ni Ágil podrán alcanzarlo.



Justamente la zona del interior fue la que incidió sobre la zona 2. Sporting y Corpus volvieron a ganar y dejaron eliminados a Crucero y Ágil, que aún no sumaron puntos.



En cancha de Crucero, Corpus venció 2-1 a Ágil en el primer turno, mientras que Sporting se aprovechó del local y lo derrotó por 3-1.



Todo por definir

En la zona 1 todo puede pasar. Guaraní tenía la posibilidad de ganar en su casa y quedar a tiro de la clasificación, pero no pasó del empate ante Huracán.



En un partido vibrante, de ida y vuelta y muy emotivo sobre el final, la Franja levantó dos veces el marcador ante un Globo que todavía no ganó en el torneo y suma dos empates.



En el otro encuentro del grupo, La Picada se hizo fuerte en su casa y venció 3-1 a Guacurarí, que lo había eliminado en ese escenario del Clasificatorio para el torneo Provincial.



Con los tres puntos, el Tren del Oeste alcanzó a Guaraní en la cima y ambos lideran la zona 1, a la que le restan dos fechas y definir los tres clasificados para cuartos de final.