Jóvenes participaron del taller de uso sustentable

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:04hs.

“Promotores ambientales y del empleo verde” se denomina el programa de capacitación y entrenamiento laboral que se desarrolla en San Pedro y en Salto Encantado en el marco de la articulación entre el Proyecto Usubi (Uso Sustentable de la Biodiversidad) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación. Jóvenes de estas localidades se encuentran participando de esta experiencia que apunta al uso sustentable de la biodiversidad como estrategia no sólo de conservación sino también de fortalecimiento de las condiciones de generación del empleo verde y el arraigo territorial de hijos e hijas de familias rurales. Su implementación supone un enfoque del uso de los bienes naturales de la selva desde la sustentabilidad ambiental y socioeconómica, a partir de la formación teórico-práctica sobre viveros y la producción de frutales nativos. Este tipo de plantines sirven al enriquecimiento de suelos y espacios verdes, así como a la provisión de materia prima de productos gastronómicos. “Qué mejor que trabajar con plantas nativas que son tan necesarias para nosotros y el ambiente. Es una oportunidad que nos abre muchas puertas, para el aprendizaje y la experiencia”, expresa Marianela Scharschinger, quien forma parte del grupo de promotores ambientales de Salto Encantado.



Por su parte, Marcos Niemszon, de la misma localidad, explica que “trabajando en viveros de frutales nativos vamos a poder generar nuevos plantines de esas especies que se fueron perdiendo”. A partir de este tipo de entrenamiento en viveros, los jóvenes contarán con las herramientas y capacidades necesarias no sólo para promover prácticas ambientalmente sustentables, sino además para proyectar un futuro con más oportunidades laborales. Marianela está segura de que “esto nos brinda posibilidades a todos los jóvenes para permanecer en la chacra y no tener la necesidad de buscar algún trabajo en la ciudad”.