El Congreso de la Nación sigue en modo elecciones y acumula trabajo

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:02hs.

La Cámara de Diputados de la Nación hace casi dos meses que no sesiona. La última vez fue el 8 de julio cuando concurrió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero a responder preguntas sobre la gestión de gobierno.



Desde ese momento, se sucedieron distintos justificativos para explicar la falta del trabajo esencial de los diputados, que es justamente reunirse en el recinto, para aprobar las leyes que necesita el país para funcionar.



Entre pitos y flautas si la cosa sigue así, es posible que recién se vuelva a sesionar en la cámara baja, después de las elecciones primarias del 12 de septiembre. Mientras tanto se sigue acumulando el trabajo pendiente con distintos proyectos de ley que necesitan ser tratados pero que siguen en sala de espera.



Los motivos de este modo licencia sin aviso y con goce de sueldo, que por estos días pasan todos los diputados nacionales, obedece a varias razones. En principio tuvieron vacaciones de invierno. Luego sobrevino el cierre de listas para las elecciones que mantuvo ocupados a los legisladores en sus respectivos distritos. Posteriormente comenzó la campaña electoral. Después se filtró una foto del presidente en Olivos festejando el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena pandemia y el escándalo volvió a frenar la idea de reactivar el trabajo parlamentario.



En el medio de esa sucesión de motivos para no sesionar se venció el protocolo sanitario que regía las sesiones en pandemia que se desarrollaron de manera híbrida con algunos diputados en el recinto y otros conectados a distancia a través de plataformas de video llamadas.



Para volver a sesionar es necesario que los bloques parlamentarios se pongan de acuerdo sobre qué modalidad de trabajo van a adoptar para lo que queda del año: si van a volver a la presencialidad total, si van a prorrogar el sistema que estuvo rigiendo hasta fines del mes pasado o si se permitirá que sólo aquellos legisladores que tengan alguna afección de salud sigan conectados de manera remota.



Lo cierto es que ya todos los diputados están vacunados. Sin embargo todavía no hay información oficial sobre cuándo se podrían retomar las sesiones en la Cámara de Diputados.



Circuló la versión de una posible sesión entre esta semana y la próxima para tratar entre otros temas la ley de etiquetado frontal de alimentos, pero es poco posible que el oficialismo habilite el debate en el recinto antes de las elecciones con el escándalo de la foto presidencial en Olivos aún fresco en la memoria.



El trabajo pendiente

Entre todo el trabajo que se juntó en estos casi dos meses sin sesiones en la Cámara de Diputados de la Nación, se acumularon once proyectos de ley, en su mayoría impulsados por el oficialismo, que ya están listos para ser tratados en el recinto pero que siguen en espera hasta que vuelva la actividad.



Algunas de esas iniciativas de ley corren el riesgo de perder estado parlamentario, es decir de pasar a foja cero, si la demora en ser tratados se extiende más allá del próximo 10 de diciembre cuando el Congreso se renueve con los nuevos diputados y senadores que surgirán de las próximas elecciones.



El más nuevo de esa lista de proyectos en espera ingresó la semana pasada y está orientado a que el sector automotriz sea declarado industria estratégica para que pueda acceder a una serie de beneficios fiscales que promuevan inversiones en todos los eslabones de la cadena de producción.



La lista de trabajo pendiente está encabezada por la ley de humedales que tiene dictamen desde noviembre del año pasado. Esta iniciativa busca la creación de un inventario de humedales, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible en el país en el que hay más de 600.000 km² de humedales que abarcan el 21,5% de la superficie del territorio nacional.



La ley del etiquetado frontal también forma parte del trabajo pendiente. Está habilitada para ser tratada desde mediados de julio y establece la aplicación de un sello de advertencia para los productos que tengan exceso de calorías, grasas totales, saturadas, azúcar y sodio



Se trata de una legislación solicitada por varias asociaciones del ámbito de la salud, que ven la obesidad como uno de los principales factores de riesgo de la población local y que estiman que la idea de ver en los empaques de los alimentos la cantidad de azúcar o grasas que contienen, ayudaría a disminuir esa realidad.



La lista sigue con la creación de la comisión bicameral de control de la hidrovía, la reforma del ministerio público fiscal, la suspensión de la creación de sociedades anónimas simplificadas, la prórroga del régimen del incentivo para la construcción de viviendas, la ley ovina, el régimen previsional para trabajadores de las viñas, la ley de erradicación de la violencia institucional, la ley para personas en situación de calle y el semáforo entre otras iniciativas.

El Senado también bajó las persianas

La situación en la Cámara de Senadores no es tan distinta. Aunque hubo mayor ritmo de sesiones que en Diputados, ahora el cuerpo que conduce la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner también entra en modo electoral y todo indica que no habrá sesiones hasta después de las elecciones primarias del 12 de septiembre.



La última sesión de la Cámara de Senadores fue el jueves pasado y como era de esperar la cuestión del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos durante la etapa en la que no estaban permitidos esos eventos, disparó el fuego cruzado entre oficialistas y opositores.



“Olivos era una puerta giratoria de fiesta en fiesta. Un carnaval. Todos sentimos que nos tomaron el pelo”, cuestionó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.



El senador formoseño pidió al oficialismo votar un proyecto de declaración de repudio y aseguró que ese festejo “no fue un error, fue una inmoralidad que merece el repudio de la política en Argentina”.



El encargado de responder fue el jefe de la bancada oficialista, el también formoseño José Mayans, que dijo “nosotros también tenemos una listita que queremos tratar. Por ejemplo la escandalosa deuda externa generada en el gobierno anterior, sin anuencia del Parlamento, por más de cien mil millones de dólares”.