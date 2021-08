Áñez se generó una autolesión en un brazo en la cárcel

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:02hs.

La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, intentó generarse una “autolesión” en uno de sus brazos en la cárcel en la que está alojada, pero su estado de salud es “estable” y solamente “tiene unos pequeños rasguños”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.



“Lamento informar que la señora Añez habría pretendido generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy (por ayer), sin embargo manifestamos que su salud es completamente estable. Tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos, sin embargo no hay nada de qué preocuparse”, expresó el funcionario en una conferencia de prensa citada por medios locales.



La ex mandataria de facto está bajo prisión preventiva en el penal de Miraflores desde su detención, el 13 de marzo de este año, acusada en un principio de “sedición y terrorismo”.



La noticia de la “autolesión” rápidamente generó una reacción de algunos de los principales líderes de la oposición.



La Fiscalía General de Bolivia presentó el viernes una acusación formal contra la Áñez “por hechos calificados provisoriamente como genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte”, por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.