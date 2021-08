Malargüe, un destino de leyendas que alberga bellezas de Mendoza

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Mendoza no sólo ofrece grandes montañas con picos nevados y algunos de los mejores vinos del país, sino también otro tipo de postales naturales que dejan boquiabiertos hasta a los más exploradores. A tan sólo 188 kilómetros de San Rafael (Mendoza) se encuentra Malargüe: la ciudad cabecera del departamento homónimo que es bien apodada “capital del turismo aventura”, ya que son muy pocas las actividades no pueden realizarse en tan imponente paisaje. Es uno de los departamentos más extensos de la provincia de Mendoza, fue fundado en 1886 por Don Rufino Ortega, quien siendo gobernador de la provincia donó parte de una estancia que poseía en este paraje para la creación de una villa en las inmediaciones de lo que había sido un fuerte de defensa contra los pueblos originarios del lugar.



En un city tour por la ciudad se puede recorrer las principales atracciones como la Plaza San Martín, el Molino Histórico (Declarado Monumento Histórico Nacional), la Capilla Histórica Virgen del Rosario, la Torre del Cincuentenario, el Museo Regional, el Observatorio Pierre Auger de rayos cósmicos, el Parque del Ayer, el Centro de Convenciones y en las afueras de la ciudad el Criadero de Truchas Cuyam Co.



Caverna de las Brujas

Visitar la Caverna de las Brujas es una experiencia única, ideal para geólogos y paleontólogos. Se encuentra a 75 km de la ciudad de Malargüe y es la caverna más grande dentro de Argentina.



Es un excelente lugar para aprender de geología y cómo se formaron estas grandes maravillas de la naturaleza. No es un recorrido difícil, pero tiene lugares estrechos. Para visitar las cavernas se debe contratar una excursión con un guía profesional y equipos adecuados que se deben reservar en la oficina de turismo de la ciudad.



Valle Hermoso

El Valle Hermoso se encuentra entre Malargüe y Las Leñas y está atravesado por los ríos Tordillo y Cobre. Se compone de montañas, ríos y formaciones rocosas, ideal para explorar a través de caminatas y en contacto con la naturaleza. El camino de ripio es un poco complicado, así que es conveniente ir temprano y mucho mejor aún dormir allá al menos una noche.



Es uno de los lugares preferidos para quienes lo eligen para practicar deportes de aventura como mountain bike, trekking, escalada y cabalgatas. Además, durante el invierno, a pocos kilómetros se puede disfrutar del Complejo Las Leñas, una pequeña ciudad en plena cordillera malargüina donde se puede realizar esquí en sus excelentes pistas en invierno.



Laguna de la Niña Encantada

El departamento más austral de Mendoza es el más rico en atractivos turísticos naturales. La Laguna de la Niña Encantada se encuentra circundada por una acumulación de restos de lava proveniente de cráteres cercanos. Al producirse erupciones en la antigüedad, el material incandescente se derramó sobre el curso del arroyo que alimenta el espejo de agua, lo cubrió y ocultó su aporte. Así, se generaron los ríos subterráneos que abastecen la laguna.



Además, se ubica en la zona donde se depositaron rocas y sedimentos del volcán El Infiernillo. Este es parte de un grupo volcánico que se halla al lado del Río Salado desde Mendoza a Chile, y que por fortuna, hoy en día está adormecido. Por eso, en el suelo de la laguna, existe un increíble campo de rocas volcánicas que, al reflejarse en el agua producen formaciones sugestivas que han originado, a través de los años, innumerables leyendas.



En la actualidad, el agua es tan transparente que se pueden ver los peces que la habitan sin ningún problema. Se pueden hacer caminatas, cabalgatas y visitas guiadas, de la mano de los guardaparques. Eso sí, está prohibido pescar. Cuenta con vigilancia y para acceder, se precisa pagar una módica entrada (hasta enero de 2021, de 120 pesos por cada persona adulta). Sin dudas, vale la pena darle una visita a este sitio tan mágico. Se encuentra a unos 40 kilómetros de la villa cabecera de Malargüe, camino a Las Leñas. Tanto la Laguna de la Niña Encantada como el Pozo de las Ánimas tienen leyendas que explican por qué se formaron.



Pozo de las Animas

Se trata de dos pozos enormes (que se denominan “dolinas”) con un origen curioso: las aguas subterráneas fueron formando grandes cavernas, que al pasar los años ensancharon sus paredes hasta provocar la colisión de los techos y dejaron expuestas dos cavidades con espejos de agua verde de casi 100 metros de diámetro cada uno.



El Pozo de las Ánimas está ubicado cerca del arroyo Las Amarillas, sobre la ruta provincial 222, a 56 kilómetros de la localidad de Malargüe. El lugar no posee costo de ingreso y puede recorrerse en aproximadamente tres horas. Puede ser visitado todos los días del año, su entrada es gratuita y el ingreso es sumamente accesible. Los kilómetros previos son de una belleza paisajística realmente increíble. La cordillera se muestra en toda su imponencia. Es un lugar ideal para los amantes de la fotografía. Si el fin es la fotografía y el contacto con la naturaleza, sin duda el verano es la mejor época para visitar al Pozo de las Animas, ya que en invierno está todo cubierto de nieve y sólo si hay buen clima el sol se refleja en el agua de los pozos.