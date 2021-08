Gastón Mazzacane marcó el camino y quiere revancha en Posadas

sábado 21 de agosto de 2021 | 18:55hs.

El Turismo Carretera ofreció su primer día de acción en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde el plantense Gastón Mazzcane (Chevrolet) fue el mejor de la clasificación, con un tiempo de 1m34s831/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4370 metros de extensión.

El ex Fórmula 1 terminó en lo más alto del clasificador y buscará revancha de aquel abandono del año 2019, cuando venía ganando y rompió el motor en la última vuelta de la final.

“Hicimos un gran trabajo en los entrenamientos para dejar el auto bien competitivo para la clasificación”, contó Mazzacane que en el ensayo previo quedó 2º a 1 milésima del Ford de Nicolás Trosset. El tiempo de Mazzacane quedó lejos del récord del circuito que sigue en manos de Mauro Giallombardo, que el 19 de junio del 2015 estableció un tiempo de 1m33s520 a 168,221 km/h.

Segundo en la clasificación quedó el entrerriano Mariano Werner (Ford), a 104/1000, y tercero fue el santafesino Facundo Ardusso (Chevrolet), a 399/1000.

“La verdad es que hice una vuelta perfecta, pensé que no me la iban a poder bajar, pero apareció el Rayo”, expresó Werner que quedó a las puertas de sumar su 4ª pole position del certamen. De todos modos, el actual campeón del Turismo Carretera quedó muy bien perfilado para la actividad del domingo. Ya que si gana la 2ª serie, el entrerriano asegurará la clasificación a la Copa ya que necesita 4,5 puntos para no depender de nadie.

El piloto local Carlos Okulovich (Torino) quedó a 731/1000 del líder, en el puesto 17, y de esta manera el domingo partirá desde el sexto lugar en la primera serie.

La fiesta del TC continuará el domingo, sumando a los 3000 espectadores a los distintos sectores del trazado misionero. Los portones del Rosamonte para el ingreso del público se abrirán a las 6.

Las series del TC empezarán a las 9.55 y se podrán seguir por DeporTV. Mientras que la final irá desde las 13.20 y se podrá ver por la TV Pública.

DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2021

9 a 11 TV: DeporTV

09:05: 1er. Serie TCP a 4 Vueltas

09:30; 2da. Serie TCP a 4 Vueltas

9:55: 1ra. Serie TC a 4 Vueltas

10:20: 2da. Serie TC a 4 Vueltas

10:45: 3ra. Serie TC a 4 Vueltas

11 a 14.30: TV: TV Pública

12:10: Final TC Pista a 15 Vueltas o 40’ Máximo

13:20: Final TC a 20 Vueltas o 50’ Máximo