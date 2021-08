Por ahora sigue arriba

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Independiente dejó escapar anoche dos puntos en su casa ante Defensa y Justicia, pero con el 0-0 se mantuvo en lo más alto de la tabla de la Liga Profesional.



Fue un primer tiempo parejo en Avellaneda. A pesar de que el equipo de Falcioni terminó con mayor tenencia del balón -56 por ciento contra 44 para la visita-, no logró llevar peligro al arco defendido por Unsain. Recién en el tiempo de descuento, tras un centro al área, un cabezazo de Romero que rozó el travesaño.



Ya en el complemento la más clara llegó a los 17’ después de una estupenda trepada por derecha, posterior centro y cabezazo de Romero que besó el palo.



A los 33’ nuevamente el nueve del Rojo no pudo capturar un rebote en el punto penal, tras la gran jugada del colombiano Roa.



Los cambios no tardaron en aparecer ya en la agonía del encuentro. Y a los 46’ Defensa lo pudo ganar, pero el arquero Sosa le tapó un mano a mano a Francisco Pizzini. Sin dudas una jugada que pudo cambiar la historia.



Así se fue el partido. El local mereció mejor suerte pero no estuvo fino bajo los tres palos.



Independiente sigue siendo el único puntero de la Liga Profesional con 15 unidades, aunque hoy puede perder ese privilegio en manos de Lanús, que tiene que ganarle a Vélez en Liniers.



El Tiburón se acerca

Por otra parte, Aldosivi goleó 3 a 0 a Colón en Mar del Plata, con una actuación contundente y un nuevo doblete de Martín Cauteruccio, y con su triunfo sigue en la pelea por los puestos de vanguardia.



Los goles fueron convertidos por Cauteruccio, que volvió a marcar en dos ocasiones al igual que en la fecha pasada ante Atlético Tucumán, y por Federico Gino.



El conjunto dirigido por Fernando Gago confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa -obtuvo 10 de los últimos 12 puntos en juego- y con su segundo triunfo como local en fila alcanzó las 13 unidades.



Además, Estudiantes empató 1-1 con Banfield en el estadio Florencio Sola.



El Pincharrata señaló el gol más rápido de lo que va del torneo, a los 14 segundos a través de Manuel Castro, y Jesús Dátolo empató para el Taladro a los 35’ del segundo período.