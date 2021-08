Battaglia pone primera

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:01hs.

Boca comenzará hoy un nuevo ciclo con un técnico del riñón del club, Sebastián Battaglia, sustentado en un pasado glorioso como futbolista y con la misión de recuperar la identidad perdida, en un estreno en el que tendrá de rival a Patronato en el marco de la 7ª fecha de la Liga Profesional.



El partido entre Xeneizes y entrerrianos se jugará a partir de las 20.15 en La Bombonera, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por Fox Sports.



Boca protagoniza una campaña por debajo de la expectativas hasta del más incrédulo, con apenas cuatro puntos, todos producto de empates, sobre 18 posibles, y dos derrotas, la última el domingo pasado ante Estudiantes (LP) por 1-0 que colmó la paciencia de la dirigencia y acabó con el ciclo de Miguel Ángel Russo.



Los malos resultados, el rendimiento flojo en todas las líneas y la falta de funcionamiento, todo eso maquillado por un triunfo sobre River por penales que sirvió únicamente para eliminar al archirrival de la Copa Argentina, agotaron el crédito que tenía Russo con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme, quien lo reemplazó por Battaglia.



Confirmado hasta fin de año como entrenador, Battaglia, el futbolista más ganador de la historia de Boca con 18 trofeos, dejó de lado su tarea en la Reserva y se calzó el buzo de DT de la primera, y en su semana inicial de trabajo se preocupó por recuperar la identidad perdida, con un par de cambios que parecián cantados.



El primero será dejar atrás la línea de cinco defensores que usó Russo en La Plata y exasperó a Riquelme, para volver al esquema tradicional de cuatro en el fondo.



El segundo será el ingreso del juvenil Alan Varela, una de las gratas apariciones del club en la anterior temporada, para reforzar el mediocampo, zona en la que saldrá el cuestionado misionero Esteban Rolón, uno de los refuerzos llegados en el último mercado de pases que todavía no logró justificar su inclusión en el equipo.



Otro que saldrá del equipo será Diego “Pulpo” González, quien será suplantado por otro juvenil de las divisiones inferiores del club que había resignado terreno con el DT saiente: Cristian Medina, quien además de colaborar en la generación de juego es un volante mixto que aporta ida y vuelta de área a área.



Sin embargo, la presencia más destacada será la del juvenil santafecino Luis Vázquez desde el inicio, esto vinculado a la decisión de Battaglia de jugar con un ‘9’ de punta clásico, algo que el equipo no tenía, mientras que el cordobés Cristian Pavón, quien no marcó goles desde que volvió a vestir la camiseta de Boca este año, intentará abastecerlo.



Racing, para no perder pisada

Por otra parte hoy se jugarán otros cuatro partidos de la 7ª fecha: Central Córdoba (SdE)-Platense, Godoy Cruz-Huracán, Vélez-Lanús y Arsenal-Racing.



La Academia, que en el debut del interinato de Claudio Ubeda como DT logró un triunfo ante Newell’s, visitará hoy a Arsenal de Sarandi, con el estreno de Israel Damonte en reemplazo de Sergio Rondina como entrenador.



El partido se jugará en desde las 18, con Hernán Mastrángelo como árbitro y televisado por Fox Sports.



Tras la salida de Juan Antonio Pizzi como entrenador, Úbeda, quien en principio continuará en el cargo hasta diciembre, debutó con un triunfo ante Newell’s por 2 a 0, en el Cilindro.