Denunciaron a Macri y Carrió por no respetar la cuarentena

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten denunció ante la justicia a Elisa Carrió y Mauricio Macri por incumplir las medidas de restricción dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.



La ex diputada no respetó el límite estipulado para las reuniones sociales, mientras que el ex presidente no cumplió con el aislamiento preventivo obligatorio que debía guardar tras el regreso de su viaje por Europa.



“En el caso de Carrió, trascendió que el año pasado, cuando estaban más estrictas las medidas, hubo un evento el 26 de diciembre de 2020, con 70 invitados, folclore, mariachis, sin ningún tipo de distanciamiento ni protocolo” por coronavirus, detalló.



Al evento asistieron el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, entre otros funcionarios macristas y radicales.



Además de políticos, Carrió invitó a amigos y familiares que se ubicaron en mesas dentro de una amplia galería. Las fotos ubican a los invitados tanto en el interior como en el exterior de la casa.



“En el caso de Macri, volvió de Europa el 9 de agosto, después de estar 43 días, y no sólo dio un domicilio en el cual no fue encontrado. Hay un acta del Ministerio de Salud de Buenos Aires que dice que no estaba en el lugar, sino que además fue a un programa de televisión”, explicó Alejandro Sánchez Kalbermatten.



En ese contexto, destacó que el ex presidente “puso en riesgo a las personas con las que estuvo en ese período de tiempo”, por no haber cumplido el tiempo de aislamiento previsto por haber regresado de un viaje al exterior.



Por otra parte,el profesional afirmó que por los delitos “corresponden penas bajas, de 6 meses a dos años, y de 15 días a un año”, pero aclaró que “cuando los delitos se concursan, la pena puede ser más alta”.



“La pena no refleja la gravedad de la infracción”, advirtió el abogado Sánchez Kalbermatten.