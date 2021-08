El oficialismo busca reforzar la unidad de cara a las Paso

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández convocó ayer a todo su Gabinete a una reunión en Casa Rosada, que tuvo eje en la salida de la pandemia y la recuperación económica, particularmente cuando faltan tres semanas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). “Se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia y la recuperación económica”, dijo al terminar el encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Al ser consultado por los periodistas acreditados, el ministro coordinador descartó más cambios en el gabinete nacional. Además, evitó profundizar sobre las reuniones sociales que se llevaron a cabo en la quinta de Olivos, sólo comprobado hasta ahora el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, pero aseguró que no hubo más encuentros que ese.



Cafiero remarcó que el presidente Alberto Fernández “está a disposición de la Justicia” en la causa por los ingresos y festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020, aunque aclaró que “todavía no tiene ninguna citación”.



“Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es”, señaló el ministro coordinador en declaraciones a la prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado.



El de ayer se trató del primer encuentro en meses de todo el equipo de gobierno. Lo cierto es que hubo encuentros temáticos en los que participaban los ministros como el caso del Gabinete económico, pero ayer estuvo el equipo completo en la mesa de Casa de Gobierno.



La convocatoria llegó en una semana de alto impacto político, con la campaña en marcha y tras la difusión de los videos del cumpleaños de la primera dama en Olivos.



El eje central de la reunión fue el ordenamiento del manejo de la gestión de gobierno en la campaña y los anuncios, precisaron desde el Ejecutivo nacional de cara a las Paso del 12 de septiembre.



Por otro lado, Cafiero aseguró que la reunión se realizó con el objetivo de “dar lineamientos de gestión políticos”, en relación a las actividades de campaña permitidas dentro de la Ley Electoral. Además, detalló que se realizó una evaluación de los programas desarrollados durante la pandemia y un punteo sobre los principales ejes de reactivación económica.



Estuvieron presentes todos los ministros menos la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti, quien aún no regresó de Moscú, adonde viajó para profundizar el trabajo colaborativo con el Instituto Gamaleya en relación a la producción y provisión de vacunas Sputnik V contra el Covid-19.

Alberto irá a Escocia

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que asistirá a la Cumbre de Líderes por el Cambio Climático, que se realizará en la ciudad escocesa de Glasgow entre el 1 y el 2 de noviembre próximo, y donde la Argentina presentará una estrategia de largo plazo de neutralidad de carbono. La confirmación la dio el propio jefe de Estado durante una videoconferencia que mantuvo desde su despacho Casa Rosada con el secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Alok Sharma. “Tenemos un compromiso real por el cuidado ambiental”, sostuvo Fernández y ratificó la disposición del gobierno argentino para trabajar en el desarrollo de las energías renovables.