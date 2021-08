Confesaron que el crimen fue ordenado por ex funcionarios

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El mercenario y capitán retirado del Ejército de Colombia Germán Rivera aseguró que un ex funcionario del Ministerio de Justicia de Haití, Joseph Badio, le ordenó “matar a todos” en el domicilio del presidente Jovenel Moise días antes del magnicidio que tuvo lugar el 7 de julio.



De acuerdo con Noticias Caracol, que divulgó el juves los audios de las confesiones de varios de los 18 ex militares detenidos por el caso, la orden era acabar con la vida del mandatario por pedido de políticos locales que pretendían tomar el poder y a cambio les habrían ofrecido dinero y protección.



Las declaraciones también afirman que en la casa del presidente había entre 18 y 45 millones de dólares, y que los asesinos se llevaron una suma de ese dinero no revelada, de acuerdo con el reporte de la emisora.



“Dijo que había que matar a todos: los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encontrara dentro de la casa había que matarlo”, aseguró Rivera, conocido como “Mike” y líder del grupo de mercenarios involucrados en magnicidio.



Según Rivera, inicialmente el plan era detener a Moise, pero Badio le dijo que las órdenes no eran las mismas y que su objetivo era no dejar a nadie vivo en la casa presidencial.



Así, el 7 de julio a la 1 de la mañana, acompañados de Badio, James Solages y cuatro policías locales -que desaparecieron del lugar una vez se cometió el crimen-, salieron en seis coches con el objetivo de ejecutar a Moise.



“Ellos paraban y neutralizaban a los policías que estaban ahí”, relató el sargento Ángel Yarce, informó Noticias Caracol.



Otro de los militares implicados, el subteniente Jheyner Carmona Flórez, declaró en la misma línea que Rivera: “Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, si había hasta que matar a la mascota, que no podía haber ningún testigo.”