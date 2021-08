Observan baja en delitos rurales tras presencia policial

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Se registró una importante disminución de los delitos rurales en aquellos lugares donde se instalaron destacamentos policiales pertenecientes a la División Delitos Rurales de la Policía de Misiones, de acuerdo a lo que afirmaron Sergio Delapierre y Carlos Kozik.



Ambos forman parte de Productores Rurales Autoconvocados, que realizaron varias manifestaciones solicitando al gobierno provincial que brinde mayor seguridad ante la problemática de delitos rurales vinculados al robo de yerba, madera, abigeato y usurpación de tierras.



De las distintas reuniones realizadas entre los productores e integrantes del gobierno provincial, surgió la propuesta de instalar destacamentos especializados en esos delitos. Hasta el momento, se instalaron dos de estos destacamentos especiales, uno en Colonia Guaraypo y otro en 9 de Julio.



“En total se había analizado la colocación de unos ocho destacamentos en distintos lugares de la provincia”, comentó Kozik al respecto. Según resaltó, esos destacamentos se irían instalando de acuerdo al número de delitos que se dieran en cada zona.



“Por eso es importante que los productores denuncien los delitos que sufren porque esa es la única manera de ser tomados en cuenta, porque las decisiones se toman en base a las estadísticas. Hasta el momento lo que hemos visto es que, en el caso de Guaraypo, los delitos disminuyeron desde que está el destacamento”, resaltó.



En el mismo sentido se expresó Delapierre: “Tanto en Guaraypo como en 9 de Julio, los dos destacamentos instalados hasta el momento, notamos una disminución de los delitos. Por supuesto que hay que avanzar en otras soluciones, como ser el tema de la Justicia, algunas leyes necesarias que ayuden, pero la presencia policial es importante”.



Para abigeato

Desde el punto de vista de las normativas, Kozik manifestó que se está trabajando en una ley de seguimiento genético para los casos de abigeato.



“Cuando se roba ganado no desparece todo el ganado, siempre quedan restos: la cabeza, huesos u otras partes que pueden ser cotejadas con carne que está a la venta. Si por ejemplo, te venden hamburguesas o carne picada y coincide con las muestras de ganado robado, no es muy difícil probar el delito", insistió Kozik.



No obstante, determinó que es necesario también que las leyes sean un poco más duras. "Hoy alguien que comete algún delito de este tipo está libre al otro día, es necesario dar muestras de que quien delinque tiene una consecuencia”, afirmó.