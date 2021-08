Qué ver, leer y escuchar

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Midnight Sun

TNT



El brutal asesinato de un ciudadano francés en Suecia moviliza a una investigadora de homicidios de Francia para aclarar los sucesos, pero al poco tiempo su trabajo con autoridades locales adquiere ribetes oscuros y asombrosos.



Especial Diana

DirecTV Go



El jueves a las 21 y a las 22, dos documentales Diana: Queen of Hearts y How Diana Changed Britain, sobre su compasión incomparable hacia las personas y cómo cambió no sólo la familia real sino todo un país.



Mamífero en el reino de los reptiles

Chanti



En Animalia La saga de los distintos 2. Mamífero en el reino de los reptiles. En Animalia, hay reinos que no se conocen entre sí. Pero todo esto cambia para siempre el día que llega la tormenta más grande que se pueda imaginar y comienza...

¡La Saga de los Distintos!



Still with you

Lily Del Pilar



La historia juvenil que rompió internet, ahora en librerías. Novela única e incatalogable, inspirada en la banda BTS. Una poderosa historia de amor y superación que mezcla lo mejor del thriller psicológico con elementos de ciencia ficción.



Visiting hours

Ed Sheeran



Mientras anuncia los detalles de su nuevo álbum ‘=’ (Equals), cuyo lanzamiento está confirmado para el 29 de octubre, Ed presenta su emotiva canción ‘Visiting Hours’ [incluída en el álbum] junto al video del tema.



In my mind

Alok y John Legend



A medida que la letra prepara el camino para el ascenso a la grandeza, ‘In My Mind’ se inclina hacia el sonido característico de Alok, de más profunda producción, dando lugar a un fondo deslumbrante para que la destreza vocal de Legend pueda brillar.