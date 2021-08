Mariano Martínez estrenó banda

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Mariano Martínez se lanzó, a pesar de toda crítica, como cantante. En Los Mammones, junto a su banda presentó un repertorio basado en el rock argentino. Mucho de Pappo -’Juntos a la par’, su versión de ‘Ruta 66’-, además de ‘Me gustas mucho’ de Viejas Locas y el ‘Rock del gato’, de Ratones Paranoicos. También interpretó ‘Procuro olvidarte’ y cerró con su propio hit ‘Yo sé’, de los tiempos de Son amores y el Rey Sol Marquesi.



Como era de esperar, las redes sociales no perdonaron y no tardaron en llegar los memes. “No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guío por los halagos ni las críticas”, afirmó el actor.