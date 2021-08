Personalidades alzan la voz en defensa de Claudia Piñeiro, criticada por la Iglesia Evangélica

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Personalidades del arte y la política respaldaron a la escritora Claudia Piñeiro, guionista y creadora de la serie “El Reino” junto con Marcelo Piñeyro, luego de que La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) la acusara de tener “un encono” contra la “cultura evangélica de la Argentina” derivada de su “militancia feminista en el debate de la ley del aborto”.



“Toda mi solidaridad con Claudia Piñeiro ante los intentos oscurantistas de censura por la impactante serie ‘El reino. Si la ficción molesta, ¿qué estará reflejando?”, expresó la legisladora porteña por el PTS/Frente de Izquierda Myriam Bregman desde su cuenta de Twitter.



En esa misma red, la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se solidarizó con la escritora manifestándose “siempre en defensa de la creatividad, del talento, del arte y de la libertad de expresión”. Por su parte, la diputada nacional, periodista y escritora Gabriela Cerruti aseguró que “el hostigamiento” de las Iglesias evangélicas a la autora de “Catedrales” “no es solamente por ‘El reino’ sino por todo lo que ella representa: la lucha por los derechos de las mujeres y un mundo donde la ciencia y la poesía valgan más que la manipulación de algunas religiones”.



El jueves, Aciera acusó a los creadores de la serie de Netflix, “El Reino”, de “usar el arte” para “crear en el imaginario popular la percepción” de que sus pastores “solo tienen ambiciones de poder o de dinero”, a fines de “segregar, marcar en listas y señalar como peligrosos y fundamentalistas” a sus fieles y que se “debiliten y desaparezcan”.



“El Reino” cuenta la historia de Emilio Vázquez Pena, un pastor evangélico y candidato a vicepresidente encarnado por Diego Peretti que ve cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del asesinato de su compañero de fórmula en el acto de cierre de campaña.



Tras el horror, llega la oportunidad, y el religioso podría convertirse en el máximo mandatario de la Nación. Entre intrigas, Emilio intentará descifrar las causas del crimen y a su instigador, todo mientras el ojo público escudriña entre sus secretos y los de la lucrativa iglesia dirigida por la familia.



Conocida la noticia, desde el colectivo Actrices Argentinas denunciaron que “la gravedad de los ataques hacia Claudia se deben especialmente a su condición de mujer y militante feminista”.



“Abandonen los intentos por silenciarnos -escribieron desde sus redes- tanto en el arte como en las calles. Nuestras voces se escuchan más fuertes que nunca”.



Por su parte, la periodista Noelia Barral Grigera escribió: “El apriete amenazador de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas contra Claudia Piñeiro muestra la reacción conservadora en su esplendor y es en sí mismo una prueba clarísima de lo que niegan”.



En tanto Florencia Etcheves, también periodista y escritora, repudió desde su Instagram el “intento de silenciar voces y ficciones”: “No nos callan más”, señaló.



El dramaturgo José María Muscari apuntó que “la ficción no debe pedir permiso ni rendir pleitesías a nadie, menos a la religión”.



“Dejen en paz a Claudia Piñeiro con su trabajo y los que ‘trabajan en la religión’ vayan a trabajar en lo suyo . Cada uno en su rancho . No a la censura. Sí al talento de ‘El reino’”, remarcó el director de “Sex”.



Además, la ilustradora Ro Ferrer publicó un dibujo con la leyenda “censura es censura, no importa cómo la quieran disfrazar”.