Vecinos de Candelaria preocupados por la gran cantidad de perros sueltos y peligrosos

viernes 20 de agosto de 2021 | 15:18hs.

En la localidad de Candelaria como en otras de la provincia, la falta de tenencia responsable de mascotas, principalmente canes, se hace notar cada día ante el gran número de animales que deambulan por las calles céntricas y de los barrios, poniendo en riesgos el tránsito ya que muchas motocicletas han derrapado en los últimos tiempos en el intento de desviar a los perros a quienes los dueños los abandonan o no los cuidan para evitar que salgan a la calle.

Otra de las grandes preocupaciones es que muchas personas han sido mordidas por perros, entre ellos trabajadores que necesariamente deben salir a la madrugada para llegar a sus trabajos, incluso madres que llevan a sus hijos a la escuela y también las malas condiciones de salud en la que andan muchos canes.

El Territorio dialogó con una de las afectadas, quien atribuye lo que pasa con los perros a la falta de responsabilidad de los dueños. Amalia Reyes (26 ) dijo "soy del barrio San Jorge, yo volvía de la escuela a mi casa a eso de las 1 de la tarde, la perra estaba en la calle y no pensé que me iba a morder, pero vino por atrás y me mordió la pierna derecha un poco más abajo de la rodilla y la pierna izquierda cerca del tobillo".

Consecuencias de las mordeduras de la perra, en plena siesta.

"No soy a la única persona que le mordió porque hay dos más de acá del barrio que también le mordió la misma perra, el dueño ya tiene varias denuncias pero no prosperan ninguna, así que no fui a denunciar por eso, aunque sí quisiera que se conozca lo que pasa porque los animales no tienen la culpa, la culpa tienen quienes adoptan un animal como mascota y no cuidan como debe ser", puntualizó.

En esa línea añadió que "los perros no deben andar por la calle, no quiero imaginar si un perro agarra a una criatura y no debemos esperar a que pase algo más grave para tomar conciencia. Además muchos de los perros que andan deambulando ni vacunas deben tener porque son animales que fueron abandonados lo que pone en mayor riesgo a quienes transitamos caminando o en bicicletas".

"Por otra parte muchos mueren atropellados, realmente es un tema que no se puede mirar de costado, quienes llevan un perrito a la casa deben tener la responsabilidad de cuidarlo, más aún si son mordedores", dijo la joven madre que fue mordida mientras llevaba a su hija a la escuela.

Perro atropellado

La situación llegó a tal punto que esta misma tarde uno de los tantos perros callejeros fue atropellado por un camión sobre la avenida Mitre y Anastacio Cabrera, por lo que requirió atención veterinaria.

Intervino la Comisaría de Candelaria, cuyos uniformados llevaron al can hasta la dependencia con el compromiso de gestionar su inserción en algún refugio para el cuidado y recuperación. Nadie se hizo cargo por lo que se dedujo que el perro fue abandonado.