Eldorado: aumentan consultas en el Juzgado de Faltas por actas del Servicio de Estacionamiento Medido

viernes 20 de agosto de 2021 | 11:38hs.

Tras el comienzo de la retención preventiva de vehículos por actas realizadas por infracciones al Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la localidad de Eldorado, numerosas personas se acercaron al juzgado a regularizar su situación.

La Jueza del Juzgado Municipal de Faltas, Dra. Nora Ortiz, reconoció que a partir del día de ayer, cuando se comenzó con los operativos de retención preventiva de los vehículos, aumentó el número de personas que se acercan al juzgado a regularizar su situación. “Hoy vino mucha gente a ver su situación seguramente motivados por la publicidad de los operativos, porque mucha gente pensaba que si no pagaban o se acercaban al juzgado no pasaba nada, y se están dando cuenta que si pasa, que deben cumplir con sus obligaciones sino tienen una penalización”.

La Dra. Ortiz recordó “La ordenanza existente del SEM establece en $ 10 la hora de estacionamiento. Si un vehículo estaciona y no tiene el sistema se le labra un acta donde debe acercarse a pagar a la sede del SEM la suma de $ 150. Si dentro de las 72 horas no pagó ese monto el acta pasa a ser un acta de infracción y el monto a pagar ya es considerablemente mayor, está establecido en 40 unidades fiscales, donde cada unidad fiscal equivale a 1 litro de nafta infinia, es decir que hoy serían, más o menos, unos $ 4.600”.

Los operativos de retención comenzaron por los vehículos que no están radicados en Eldorado “No tengo el número exacto de vehículos retenidos en el día de ayer porque eso lo realiza el Departamento de Tránsito dependiente del Ejecutivo Municipal y aún no me remitieron la información. En el día de ayer yo libre mandamiento sobre 14 vehículos que son algunos que no están radicados en Eldorado pero que sin embargo acumulan más de un acta de infracción. Lo que pretendemos con la retención es que los propietarios comparezcan ante el juzgado a ejercer su derecho a defensa, o a pagar las multas, para poderle dar continuidad a los expedientes iniciados. Desde noviembre del año pasado hasta ahora tenemos 3.600 actas realizadas, y la retención preventiva del vehículo es la última herramienta disponible para regularizar la situación”, culminó Ortiz.