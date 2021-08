Dalma y Gianinna se negaron a declarar en la causa por presunto hostigamiento a Morla

viernes 20 de agosto de 2021 | 10:31hs.

Dalma y Gianinna Maradona se negaron a declarar en la causa en la que están imputadas por presunto “hostigamiento digital” hacia el abogado Matías Morla y aclararon ante el fiscal que se remiten a la defensa que por escrito presentaron sus abogados, informaron fuentes judiciales.

En una audiencia que a pedido de las acusadas se realizó de manera virtual, primero Dalma (34) y luego Gianinna (32), le dijeron al fiscal Penal, Contravencional y de Faltas 4 de la ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko, que no querían agregar nada más a lo que ya presentaron en el escrito donde negaron los cargos.

La figura penal que les imputan es la de "hostigamiento digital", que el Código Contravencional castiga con una multa de 160 a 800 unidades fijas, con tres a diez días de trabajo de utilidad pública o de uno a cinco días de arresto.

En la presentación de la defensa –ya publicada por Télam-, las hijas mayores del “10” aseguraron que Morla se hace la "víctima" para desviar la mirada sobre su posible responsabilidad penal y, entre otras cosas, lo acusaron de haber mantenido a su padre "en cautiverio" y "sujeto a la ingesta de alcohol, drogas, psicofármacos y al cuidado de nefastos y oscuros personajes".

En el escrito, presentado por sus abogados, Federico Guntin y Marcelo Sverdlik, las hermanas Maradona negaron haber hostigado a través de sus redes al exapoderado de su padre.

"Es evidente que la Sra. Dalma Maradona y Gianinna Maradona, no sólo vienen sufriendo el escarnio público en redes, sino también en medios televisivos y de prensa gráfica, hace varios años de parte de quien ahora intentar asumir la calidad de víctima", señalaron los abogados de las imputadas.

Por último, pidieron que la Justicia porteña se declare incompetente y esta causa sea remitida a la Fiscalía General de San isidro, donde tramita el expediente principal por la muerte del excapitán de la selección argentina.

Los mensajes que cita el fiscal

En su citación, el fiscal Tereszko explicó que la causa "tiene por objeto investigar si, de manera continuada, al menos desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta al menos el mes de julio de 2021, Dalma Nerea Maradona Villafañe y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe, a través de publicaciones periódicas y reiteradas mediante las redes sociales Instagram y Twitter, afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional de Matías Morla, utilizando para ello sus cuentas oficiales @dalmaradona y @gianmaradona".

A continuación, Tereszko enumeró toda una serie de mensajes que Morla en su presentación consideró como ofensivos y que en su descargo, las hermanas Maradona relativizaron o minimizaron.

Uno de ellos es una historia de Instagram titulada "Más cagón no se consigue", del 6 de diciembre de 2020, en la que Dalma le recrimina a Morla haber llamado a su hermana por el hecho de que no lo dejaron entrar al velatorio de su papá y en la que la actriz y conductora radial le decía, entre otras cosas, "agradéceme menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino".

En su descargo, la defensa de Dalma aseguró que “llamar a alguien ‘Cagón’ es una forma coloquial de expresar que una persona es cobarde o miedoso en extremo” y que no fue ella quien llamó “asesino” a Morla en el velatorio, sino “la gente”.

Sobre otra publicación de Dalma, donde escribió “aparecé vos cobarde”, la defensa sostiene que no ve el hostigamiento y que sólo significa que para ella “el Dr. Morla es una persona que sentiría miedo ante situaciones difíciles”.

También hay otro mensaje difundido en redes del 10 de marzo pasado, donde la misma hija de Maradona contaba: "Un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos nos iban a dar porcentajes de los contratos y los sacamos cagando".

Los abogados la defendieron señalando que Dalma sólo contó que ellas “desecharon” dicho ofrecimiento.

Otra de las historias de Instagram subidas tanto por Dalma como por Gianinna y citada por el fiscal porteño, es una en la que reproducían titulares del sitio Infobae que afirmaban que Morla tenía "posibilidades de ser imputado", y para sus abogados, las hermanas “solo remarcaron y resaltaron partes de una decisión judicial que es pública y salió en un diario”.

En su imputación, el fiscal Tereszko mencionó la adhesión que las hermanas Maradona hicieron a la marcha que se realizó el 10 de marzo de 2021 en el Obelisco porteño –y de las que ellas participaron-, bajo la consigna “No se murió, lo mataron”, a lo que la defensa respondió: “En ese sentido avanza la investigación de la Fiscalía General de San Isidro”.

El fiscal señala que allí se "observan banderas sostenidas por personas particulares no identificadas con la leyenda 'Morla tu condena será social, no tenés perdón de Dios' y 'Morla la re concha de tu madre', así como la filtración del teléfono celular personal y laboral del damnificado en una cuenta de Twitter".