Retienen vehículos multados por falta de pago de estacionamiento

viernes 20 de agosto de 2021 | 1:00hs.

Desde noviembre del año pasado, la Municipalidad de Eldorado a través del departamento Tránsito, lleva labradas 3.600 actas a propietarios de vehículos que fueron multados por falta de pago del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

A pesar de hacer una amplia convocatoria para que los propietarios de vehículos tomaran conciencia de la situación, se mantuvo el incumplimiento. Por tal razón, según se consignó, el municipio comenzó ayer con los operativos de retenciones preventivas de vehículos por deudas originadas en multas aplicadas en el SEM.

A principios de agosto, desde el municipio realizaron la citada convocatoria a todos los propietarios de vehículos que fueron multados por falta de pago del SEM, a fin de que se acercaran al Juzgado de Faltas para regularizar su situación. Caso contrario, advirtieron, los vehículos serían retenidos preventivamente en el corralón municipal, como efectivamente ocurrió desde la víspera.

Consultada la jueza de Faltas de la ciudad, Nora Ortiz, sobre la situación explicó: “Hace unos días –por el 10 de agosto- el municipio convocó a que quienes tengas actas labradas por falta de pago del SEM se acercaran al juzgado a comparecer. Desde el mes de noviembre tenemos hasta ahora 3.600 actas labradas. Algunos vehículos tienen de cinco a diez actas. Hasta hay casos que tienen 16. Por eso se hizo la convocatoria para que comparezcan, y se avisó que se podría llegar a la retención preventiva del vehículo”.

El sistema

El Sistema de Estacionamiento Medido establece que en caso de detectarse un vehículo que carezca del sistema o que no lo haya habilitado, se le realizará un acta donde tiene 72 horas para acercarse a pagar.

“La ordenanza existente -explica Ortiz- establece en 10 pesos la hora de estacionamiento. Si un vehículo estaciona y no tiene el sistema, se le labra un acta por la que debe acercarse a pagar a la sede del SEM la suma de 150 pesos”.

“Si dentro de las 72 horas no pagó ese monto, el acta pasa a ser un acta de infracción y el monto a pagar ya es considerablemente mayor, está establecido en 40 unidades fiscales, cada unidad fiscal equivale a 1 litro de nafta Infinia, es decir que hoy serían, más o menos, unos 4.600 pesos”, detalló la magistrada.

Con planes de pago

Las retenciones preventivas hicieron que en la víspera muchas personas que no habían concurrido oportunamente se presenten en el Juzgado de Faltas. “Con el comienzo de los operativos se acercaron varios propietarios de vehículos a regularizar su situación”, relató la jueza de Faltas.

Ortiz aclaró que no es necesario pagar las multas inmediatamente, “sino que lo que buscamos es que los propietarios comparezcan y existen planes de pago para las multas, y tienen diez días para empezar a pagar”, indicó.

Y aclaró: “Si bien el llamado a la regularización es para todos los propietarios de vehículos, en estos momentos estamos orientados a quienes tienen muchas actas y algunos de ellos tienen su auto radicado en otro municipio o en otra provincia. Eso nos indica que no es el caso de un viajante ocasional que pasó por Eldorado, sino que circulan diariamente por la ciudad”.