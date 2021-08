Qué ver, leer y escuchar

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Black Widow

Disney +

Una peligrosa conspiración, relacionada con su pasado, persigue a Natasha Romanoff (Viuda Negra). La agente tendrá que lidiar con las consecuencias de haber sido espía, así como con las relaciones rotas, para sobrevivir.

Top Gun

Netflix, Paramount

El joven piloto Mitchell acude a una prestigiosa escuela aérea, famosa por formar a los mejores pilotos de combate del país. Se siente atraído por su hermosa instructora, mientras desarrolla una intensa rivalidad con otro piloto.

Aamori y el mapa de los vientos

César Cucchiaroni

Aamori debe apurarse y salvar a su hija Branca, a quién una extraña afección le está consumiendo. Para luchar contra el mal dispone de un elemento clave: un mapa que contiene la ruta de los vientos que suelen azotar el pueblo y arrebatar la vida de sus habitantes.

Secuelas, un amor del Malvinas

Silvina Ruffo

Después de veinte años, Daniel Hernández, un ex soldado de la guerra de Malvinas, necesita volver a las islas para cerrar un círculo. A su regreso se reencuentra con Sarah Johnson, quien durante la guerra lo había ayudado a sobrevivir.

The Scientist

Coldplay

Es el segundo sencillo de la banda inglesa Coldplay de su segundo álbum de estudio, ‘A rush of blood to the head’. La canción fue escrita por el vocalista Chris Martin. Es una balada con un acompañamiento de acordes de piano que se estrenó en 2002.

No me enseñaste

Thalia

Es una canción y sencillo de la cantante mexicana Thalía, el segundo sencillo del disco homónimo Thalia. Fue lanzada el 22 de julio de 2002. Esta canción es considera la más exitosa de la cantante mexicana, además de ser una de las más representativas.