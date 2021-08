De sororidades, desgracias y amistad

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Solidaridad, complicidad o alianza entre mujeres. La sororidad va mucho más allá de la amistad entre pares; es un concepto que inspira a la construcción de redes de mujeres que caminan juntas hacia la igualdad. Esa reciprocidad compartida y otros mandatos sociales y culturales que conviven en constante tensión en la sociedad de hoy, salen de bambalinas para apoderarse del escenario. Y en la piel de cinco amigas muy distintas pero unidas por la desgracia, desatan una trama conflictiva que invita a la reflexión y el debate.

Rosa, Virginia, Carmen, Esther y Raquel son amigas -muy distintas- que se reúnen una vez a la semana con la excusa de tomar té y jugar a las cartas; y en medio de todo comparten sus aventuras y desventuras. Cinco mujeres, cinco historias en las que muchas se verán reflejadas de alguna u otra manera.

A lo largo de la trama, cada personaje va matizando con humor su historia personal al igual que los enredos que surgen en el grupo, problemas cotidianos que desatan una trama de conflictos que juntas deberán resolver.

En un elenco completamente femenino, compuesto por Estrella Asuad, Analía Mayo, Clory Perucca, Olga Oviedo y Sandra Peirano -actrices del elenco estable del grupo Tempo que por primera vez comparten todas juntas en una misma obra- ‘Amigas desgraciadas’ pone en relieve la importancia de la sororidad entre las mujeres.

La puesta está dirigida por Adrián Vázquez, quien en diálogo con El Territorio destacó que la historia aborda conflictos cotidianos pero desde una mirada más humorística. Es una comedia que tiene sus momentos de tragedia o tensión; trata de contar con gracia las desgracias: “De un tiempo a esta parte venimos cambiando la manera de pensar, de concebir y entender las cosas en cuanto a un montón de situaciones que las tenemos naturalizadas y que se están repensando. La violencia de género, las desigualdades, el aborto, la sororidad, el maltrato, la maternidad, los mandatos sociales y culturales son temas que hoy tienen protagonismo y que se cuentan en esta comedia con enredos y que cada una de las actrices aborda a partir de su conflicto personal y de los que surgen en el propio grupo, en tono humorístico”, adelantó.

En consonancia, reflejó su alegría de poder reunir a las cinco actrices, amigas desde hace más de 30 años, por primera vez en una misma obra. Al tiempo que señaló que tantos años de respeto y vínculos facilitó que la apuesta se lleve a cabo con fluidez.

Sobre la comedia, destacaron que “no todo es humor, también hay drama”, señaló Olga Oviedo. “Hay dos personajes, el mío y uno más, que casi no ríen. Sin embargo, las otras sí y también se ríen de nosotras”, sumó Analía Mayo.

Es que, como se dice por ahí, todos tenemos un secreto inconfesable. Pero, esa noche, estas amigas rompen esa regla y develan sus miserias, exponiendo el alma y el corazón: “Hay alguna amiga que sabe cosas que la otra no, las sororidades se van produciendo entre unas y otras de distintas maneras y eso sucede siempre, en grupos o en individualidades, en la obra o en la vida real también. Por eso justamente -atravesadas por las historias personales- este proyecto hace referencia a la importancia de la sororidad entre nosotras”, detalló Estrella Asuad.

Sarcásticas, hipócritas, malvadas y crueles, estas mujeres contarán sus historias más insólitas e íntimas enmarcadas en el velo de la “amistad”.

La línea del grupo es trabajar sobre la comedia, en una obra de enredos, al estilo clásico de Darío Víttori. La historia, aparte de mantener una línea humorística, conlleva una crítica social y tiene un importante mensaje feminista, para el empoderamiento de la mujer que es relevante en el momento histórico que estamos viviendo.

Propuesta enriquecedora

Sobre la preparación, tanto el quinteto actoral como el director de la apuesta señalaron que el proceso comenzó en la etapa más dura de la pandemia y se convirtió en un espacio de reencuentro con lo externo al hogar en la etapa más restrictiva de la cuarentena: “Amigas desgraciadas nos acompañó desde la peor parte de la pandemia hasta la actualidad, nos permitió la cohesión en el grupo. Las reuniones al principio eran por zoom, tres veces por semana y sólo leíamos los textos pero implicaba el estar juntos de alguna manera, y en algo que amamos todos. Así que fue muy bueno”, señaló Analía, mientras Sandra y Clory asentían con fervor, sintiéndose representadas en sus palabras.

“Todas las obras te dejan un aprendizaje, una experiencia. Pero esta en particular nos dejó muchísimo”, reconocieron. “Primero porque hubo que buscar la modalidad de las clases virtuales y eso es complejo en el teatro. Encima, independientemente de las limitaciones que uno pueda tener con las cuestiones de conexión, equipo, wifi y más, la limitación más grande era no tener la experiencia de manejar las herramientas”, explicó el director. “En las primeras reuniones por zoom parecíamos una sesión de espiritismo más que de teatro. ‘Estás ahí’, ‘te escucho pero no te veo’ y muchas frases así nos van a quedar para el recuerdo. Y cuando le agarrábamos la mano, llegaban los 40 minutos y se nos caía el zoom. Y era un volver a comenzar de nuevo”, agregó entre risas al tiempo que las actrices también recodaron la anécdota y estallaron en carcajadas.

El proceso fue largo y complejo. Para febrero de este año, se habilitaron las actividades pero el grupo ensayaba por separado. Además, cada tanto -como en todos los sectores de la sociedad- se aislaban por ser contacto estrecho o tener algún síntoma, para proteger la salud de todos. Así, fueron pasando los meses y -pese a las desventajas- aseguran que fue una experiencia muy linda y que están ansiosos por estrenar.

“Ahora, sólo resta esperar al sábado y presentar la apuesta, estamos seguros de que será bien recibida por el público”, alegaron quienes luego del estreno de mañana, a las 21.30 en Sala Tempo, tienen planificadas otras nueve funciones hasta diciembre.

Para agendar

‘Amigas desgraciadas’

La obra se estrena mañana en Sala Tempo (3 de Febrero y Córdoba). a las 21.30 Por protocolo sanitario, las localidades son limitadas y las entradas se encuentran a la venta sólo por WhatsApp. Se pueden conseguir al 3764271028.