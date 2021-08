Remo: Rosso se retiró tras 22 años

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:01hs.

El marplatense Cristian Rosso, máxima figura del seleccionado argentino de remo, finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y múltiple medallista panamericano, se retiró después de 22 años de actividad, quince en el representativo nacional.

Así lo informó, en diálogo con Télam, Rosso, quien explicó: “Como cualquier decisión surgió sola. Los deportistas sabemos que el alto rendimiento no es para siempre y en algún momento se acaba. La pandemia influyó bastante, la suspensión de todas las competencias del 2020 y la incertidumbre ayudaron a ver las cosas de otra manera”.

“Durante los quince años que estuve con la selección lo hice al ciento por ciento. Cada año intentando mejorar y renovando la motivación incansablemente”, expresó.

Y puntualizó: “tengo muy claro lo que hay que hacer para estar en el primer nivel y hoy ya no tengo ganas. No me quedó nada por intentar ni por probar”.