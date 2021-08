Felipe reunió millones en donativos y podrá caminar

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:04hs.

La historia de Felipe Skorvodovski (21) y su deseo de superación después de haber sobrevivido a un accidente automovilístico -a mediados del año pasado- tuvo tanta trascendencia que en 49 días consiguió reunir donativos por casi 3,7 millones de pesos necesarios para adquirir la prótesis adaptada que reemplazará su pierna amputada y le permitirá volver a caminar sin muletas.

El joven oriundo de la pequeña localidad de Santa Rita (municipio de Alba Posse), frontera con la república de Brasil, había expuesto su anhelo en las redes sociales y a partir de ello miles de personas de distintas provincias del país hicieron su aporte para llegar al objetivo.

En la víspera, Felipe se ocupó de comunicar: “Llegué al monto necesario para comprarme la prótesis”, y en ese contexto agradeció “de todo corazón a todas las personas que me ayudaron a cumplir este sueño de volver a caminar. Estoy muy feliz de estar viviendo ésto y no podría haberlo logrado de no ser por ustedes. ¡Un abrazo enorme y bendiciones!”.

Sobre la cantidad exacta de dinero que le fue donado confirmó que son 3.684.000 pesos cuya totalidad fue transferida a la ortopedia Bernat SRL, de la Capital Federal, tal cual él mismo exhibió junto a un presupuesto a través del cual detalló que la prótesis tiene un costo de 3.800.000 pesos y es “óptima para que vuelva a hacer todo lo que hacía y poder moverme con total libertad”.

De acuerdo a las especificidades que describe el documento, se trata de una “prótesis para amputación sobre rodilla sistema ‘perfect leg’ con cono de enchufe cuadrilátero, apoyo isquiático y válvula de expulsión, laminado en resina acrílica y fibra de carbono de 3 mm de espesor. Liner interno de 1 aro autorretentivo. Unidad de rodilla monocéntrica c-leg 4 con resistencia hidráulica en la fase de apoyo e impulsión controlada por microprocesador y servomotores que regulan la resistencia de flexo-extensión en tiempo real brindándole seguridad al paciente y pudiendo el mismo mediante carga adaptar diferentes programas de funcionalidad en los movimientos para diversas necesidades. Pie de carbono de doble quilla para tener un mejor apoyo y despegue en las diferentes fases de la marcha. Acabado cosmético blanco. Incluye un cambio de cono pre protésico”.

En los últimos días del mes pasado el misionero viajó a Buenos Aires para que los ortopedistas tomaran las medidas del muñón para la fabricación del cono que se ajustará a su fémur, por lo que en cuestión de días estará recibiendo la prótesis y retomando la vida activa que tenía previo al siniestro que casi le costó la vida.

“La vida se volvió difícil”

Sobre su historia de vida, el siniestro vial que sufrió junto a un amigo, su recuperación y los proyectos que tiene en mente, él mismo hizo mención en un escrito que publicó El Territorio el pasado 22 de julio, generando mayor impulso en la movida solidaria.

“El pasado 14 de junio del 2020 tuve un accidente automovilístico el cual resultó en una fractura expuesta en ambas piernas, debido a una infección en la pierna derecha optaron por amputarla salvando mi vida. Luego de las intensas medidas tomadas por el gobierno argentino y de haber regresado al país después de pasar 40 días cosechando frutillas en el municipio de Caxias do Sul, del estado brasileño de Río Grande do Sul, junto a un grupo de amigos decidimos asistir a un restaurante ubicado en la ciudad de 25 de Mayo, la cual se encuentra a 20 kilómetros de distancia (de Santa Rita) y la trágica vuelta resultó en el accidente ya mencionado. Mi amigo y yo casi perdemos la vida, yo como acompañante”.

“Apenas llegado al hospital se intentó reconstruir la pierna sin el resultado esperado, y el martes 16 de junio optaron por amputarla debido a una creciente infección que me llevó al estado de coma durante 12 interminables días para todos mis allegados. Permanecí en el Samic de Oberá, donde también se hizo operación de mi pierna izquierda el 13 de julio. Recibí el alta médica el día 15”.