Afirman que Macri ordenó el envío ilegal de armas a Bolivia

Macri, Bullrich y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, están imputados.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Justicia, Martín Soria, presentaron una ampliación de denuncia en la causa que investiga el envío ilegal de material represivo a las fuerzas de Bolivia en 2019.

Según afirma el escrito presentado ante la Justicia: “Con la inclusión del nuevo material probatorio, se demuestra que las más altas autoridades políticas del gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia”.

Los denunciantes señalaron que, a las iniciales imputaciones en la causa, “se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada”. Por tanto, se imputa ahora a Marcos Peña, ex jefe de Gabinete, al ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.

Además, aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, “se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero”, ya imputados en el expediente, al igual que Mauricio Macri.

“Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, adviertieron.

De esta forma, Frederic, Marcó del Pont y Soria incorporaron al expediente los registros de ingreso a la Casa Rosada del 12 de noviembre de 2019, que “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de estado se tomó en la Casa Rosada”.

Según informaron, los registros presentados exponen que, horas antes de la partida del vuelo con el cargamento ilegal de armas y municiones con destino a Bolivia, “Mauricio Macri mantuvo dos reuniones trascendentales para la maniobra”.