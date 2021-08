“pediré que no haya contacto visual”

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Thelma Fardin se prepara para el juicio a Juan Darthés, a quien denunció por violación después de un ataque durante una gira de Patito feo en 2009. En una entrevista con Ángel De Brito confirmó que comenzará el 30 de noviembre. “No hay nada que supere el dolor del hecho. Mi vida no podía continuar porque había algo que no estaba resuelto. Nunca más me lo crucé y voy a pedir no tener contacto visual. No puedo imaginármelo. Yo voy a declarar primera y si quiero escucho a los testigos”, comenzó diciendo. La actriz aseguró que se siente privilegiada porque son muy pocos los casos que llegan a esa instancia: “Estos tres años fueron duros, pero tener fecha de juicio es un privilegio”.