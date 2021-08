Vicky Xipolitakis, al borde del desalojo

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Tiene toda la razón. Si no se paga, ¿qué va a hacer? Pero yo también soy víctima”. Vicky Xipolitakis se refirió al proceso de desalojo que inició el propietario del departamento en el que vive junto a su hijo, Salvador Uriel, de tres años y medio. Si bien ella es la que reside allí, no fue notificada ya que la causa recayó sobre su ex marido, Javier Naselli, quien firmó el contrato de alquiler del inmueble y por el que se adeudan más de $600 mil.

La vedette sostuvo que se enteró por los medios de la noticia y que no está “acostumbrada a vivir así”. “Estas cosas me ponen tristes”, dijo en Cortá por Lozano, ciclo en el que destaca como panelista. “Me casé enamorada, tuve un hijo, me fui a vivir con él a donde actualmente vivo. Es alquilado. Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Pero no tengo la plata”, agregó.