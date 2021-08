Mon Laferte anunció que está embarazada y se siente“¡Muy Feliz!”

viernes 20 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Mon Laferte anunció una buena nueva en su vida. La cantautora chilena compartió con sus seguidores que está por convertirse en madre y ya tiene un par de meses de embarazo, aunque admitió que no había querido comunicarlo antes por motivos personales.

Así lo escribió la ganadora del Grammy en su cuenta de Twitter: “Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”.

Ese fue el mensaje con el que la estrella de rock pop latino emocionó a sus fans, que de inmediato la llenaron de parabienes y halagos en la caja de comentarios de la única foto que compartió, donde aparece enfundada en un amplio vestido rosa con olanes y recostada sobre una silla de madera en un jardín, composición que forma parte de un nuevo photo-shooting de la artista nacida en Viña del Mar.

A demás de su mensaje en Twitter, la intérprete de Tu forma de querer compartió un video en vivo sin anunciar, y sorpresivamente decidió contar a sus seguidores la noticia.

“Después de 12 meses vine a confirmar: estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses”, reconoció la cantante de 38 años.

“Es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque ante no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, de muchas formas, de cambio de peso, y de humor y ha sido difícil y en medio de la pandemia tuve una separación con mi oficina que también fue complejo, no voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada y ha sido una mierda este año tratando de sacar una carrera adelante, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí cuando estoy en otra”, expresó.

Apenas en días pasados la cantante compartió un par de imágenes donde aparece junto a su novio y jefe de producción musical de sus conciertos en vivo, el músico Joel Orta, y también dejó ver las vicisitudes por las que pasó para poder planear su próximo tour, donde presentará su disco titulado Seis.

“Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, debo estar en reposo absoluto, me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira y por fin volver a sentirme yo sobre el escenario, pero quiero llorar, ha sido un año muy difícil y ser mujer, y estar en la industria y pasan muchas cosas atrás que no se cuentan, pero siento que me saqué un peso de encima al hablar y ojalá que todo salga bien y nos veamos en un mes más en la gira, con una hermosa panza… vamos a ser dos”, destacó.

La cantante también admitió que pasa por un momento personal complicado, debido a lo cual incluso ha tenido dolencias físicas y cambios corporales, como los de su cabello: “Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que, ¡soy feliz! porque seré mamá”, expresó con un emoji de llanto abundante.

Al final de su mensaje, Mon dejó ver que las dificultades del año en curso, azotado por la pandemia a nivel mundial y que derivó en la baja de presentaciones en vivo para los artistas del globo, la han mantenido en un estado mental vertiginoso, sin embargo se mostró feliz con la próxima llegada del esperado bebé: “No sé en que me metí, pero qué hermosa es la vida”.

Repercusiones

Natalia Oreiro le dejó un corazón entre los mensajes y Natalie Pérez le escribió: “¡Ay! ¡Qué linda noticia! Felicidades, hermosa”. Mientras que Rochi Igarzábal comentó “¡Hermosa! ¡Felicidades!” y agregó cuatro corazones. Inés Estévez, por su lado, expresó: “La más intrépida aventura. Un puesto irrenunciable por elección”.

Los primeros indicios de su embarazo comenzaron a surgir a principio de agosto cuando la intérprete le advirtió a sus seguidores que algo importante estaba pasando. Hace tan solo algunos días escribió en su cuenta de Twitter: “Es que cuando les cuente...”.

Entre los 200 comentarios de sus fanáticos se destacó el de un usuario que ella terminó retuiteando: “¿Te vas a casar? ¿Otro álbum? ¿Otro poemario? ¿Abrís 20 galerías más? ¿Sacás fecha en la luna? ¡Contame que te extraño! Y si sacás fecha, incluso en la luna, pa’ allá vamos”.

Luego de ver las repercusiones que generó sus enigmáticos mensajes en las redes, Laferte aclaró: “¡No les quiero alborotar! Ja ja ja. Es que ha sido un año devastador y también hermoso, de mucho aprendizaje”.

Radicada desde más de una década en México, Mon Laferte consolidó su carrera en ese país y en medio debió luchar contra un cáncer de tiroides que la obligó a dejar los escenarios en 2009. Si bien no se conoce con precisión cuándo comenzó su romance con Orta, la primera fotografía pública de la pareja llegó en octubre de 2019.