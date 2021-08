Hallan el cuerpo sin vida de una mujer flotando en la laguna de una cantera

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:07hs.

El cadáver de una mujer fue hallado ayer a la tarde en una laguna artificial dentro del predio de una cantera en la zona de Nemesio Parma y fue inmediatamente enviado a autopsia para determinar las causales de su muerte, en tanto que los investigadores implicados continuaban trabajando anoche para intentar establecer la identidad de la víctima.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el cuerpo fue hallado por un camionero que ayer, cerca de las 17.30, descendió para refrescarse en una laguna ubicada en cercanías a la zona de extracción de piedras y se topó con el cadáver de una mujer flotando en el agua.

“Uno de los camioneros bajó hasta allá para mojarse la cara con el agua por el calor que hizo hoy (por ayer) y por el polvo que había por todos lados y ahí encontró con el cuerpo. Ahí enseguida avisamos a la Policía. No sabemos quién es, pero es alguien externo. No trabajaba acá ni nada. No sabemos cómo pudo haber llegado hasta ahí”, señaló ayer un testigo consultado por este diario en el lugar.

De inmediato, el hecho fue reportado a la Policía y efectivos de la Comisaría Decimonovena constataron la escena.

Las fuentes consultadas añadieron que el cuerpo se correspondería a una mujer de entre 50 y 60 años, aunque la causal de muerte no pudo ser establecida a simple vista y los signos advertidos no alcanzaban para trazar alguna hipótesis determinada.

Según explicaron, el cadáver presentaba marcas compatibles con lesiones pero éstas pudieron haber sido provocadas por peces o por el choque con las piedras lindantes.

Las condiciones en las que se encontraba el cuerpo y la oscuridad que pronto reinó en la escena también dificultaron las labores iniciales.

Por ello, el cadáver fue enviado en forma inmediata a la Morgue Judicial para el correspondiente examen de autopsia, cuyos resultados podrían conocerse en la jornada de hoy y eso permitirá orientar la pesquisa que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, quien estuvo presente en el lugar junto a autoridades policiales.

El estado de descomposición del cuerpo infiere que podría estar en ese lugar al menos desde el domingo. Las fuentes también describieron que el cadáver estaba vestido, con una campera negra y una pollera a la altura de las rodillas.

Además, los voceros señalaron que la laguna en cuestión se forma a partir de agua de lluvias y en determinadas zonas tiene una profundidad considerable, por lo cual no se descarta que la mujer pudiera haberse ahogado.

De igual manera, resta determinar cómo llegó hasta ese inhóspito lugar ubicado dentro de una propiedad privada y a unos 5 kilómetros del barrio Itaembé Guazú.

Además del personal de la comisaría Decimonovena, en el lugar también trabajaron efectivos de la Dirección de Criminalística, Homicidios y Bomberos.