Sin corridas de toros tras polémica por los nombres

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:00hs.

El ayuntamiento de Gijón, en Asturias (España), anunció que no se realizarán más corridas de toros después de la polémica que desató la última feria taurina, en la que dos de los animales sacrificados, llamados ‘Feminista’ y ‘Nigeriano’, fueron parte de la lidia, informan medios locales.

“Se han cruzado varias líneas. Una ciudad que cree en la integración y la igualdad de hombres y mujeres no puede permitir este tipo de cosas”, declaró la alcaldesa de Gijón, Ana González, asegurando que ya no se van a otorgar más concesiones para organizar la feria taurina de Begoña, cuya última edición se celebró el fin de semana pasado. González explicó que ya era hora de escuchar a la parte de la población que no está contenta con las corridas de toros y con mayor razón si se ha utilizado a los animales “para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos”.

Asimismo, la alcaldesa sostuvo que el hecho de llamar ‘Feminista’ y ‘Nigeriano’ a los dos toros suscitó gran malestar entre grupos feministas y animalistas, apresurando una decisión que ya estaba prevista. “Se ha acabado la feria taurina porque parece que se escondían demasiadas cosas”, sentenció. Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por parte de algunos partidos políticos y la Unión de Criadores de Toros.