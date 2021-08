Thiem se perderá el resto de la temporada

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:01hs.

El tenista austríaco Dominic Thiem no defenderá su título en el US Open y se perderá el resto de la temporada, debido a que se resintió de la lesión en la muñeca derecha que sufrió en junio pasado durante el ATP 250 de Mallorca, según lo comunicó ayer en sus redes sociales.

“Hola a todos, quería actualizarlos en lo que es mi lesión y hacerlos saber que, desafortunadamente, tengo que bajarme del US Open y me perderé todo lo que queda de 2021. Estoy muy decepcionado por no poder defender mi título en Nueva York, pero no me he recuperado de la lesión que sufrí en Mallorca”, publicó Thiem en su cuenta de la red social Twitter.

El tenista nacido en la ciudad austríaca de Wiener Neustadt hace 27 años se lesionó en el partido que animaba con el francés Adrian Mannarino (perdió 5 a 2 cuando decidió abandonar) por la ronda inicial del ATP de Mallorca, en el que sumaba experiencia sobre césped para llegar bien preparado a Wimbledon.