Sofía Pachano hizo un llamado a la reflexión

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:00hs.

“Te reto a que intentes sacar panza”, “Sof, ¿estás embarazada?”, “bebé”, fueron algunos de los comentarios que Sofía Pachano, actual conductora de Cocineros Argentinos recibió en sus historias de Instagram el martes por la tarde cuando se dispuso a contestar preguntas de sus seguidores.

Muy segura, realizó dos videos para responder: “No mi cielos, estoy…no iba a decir gorda porque no estoy gorda. Son kilitos, es grasa, no es un bebé. Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso ehh…no es sólo un bebé. Dios mío”. Luego un seguidor agregó: “No es una pregunta, es una afirmación, amo lo auténtica que sos”, a lo que la también bailarina agradeció y agregó: “¡Perdón! Me saqué en la historia anterior!”.

“Hay un solo ideal de belleza y si no encajás ahí, no encajás. Léase: tener panza es normal”, agregó Sofía.