Más capacidad en salud

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Uno de los ítems necesarios para la apertura del puente Internacional Tancredo Neves para el gobernador Oscar Herrera Ahuad, es tener la capacidad de atención sanitaria ante el posible aumento de casos. Pera ello, el gobierno llevó adelante la construcción de un hospital modular en la Ciudad de las Cataratas que está ubicado sobre avenida San Martín en cercanías al centro comercial. La obra civil culminó a fines del mes de mayo, sin embargo aún no se ha puesto en funcionamiento, debido a las modificaciones que se realizaron en el proyecto original.

“El hospital modular en realidad fue pensado como un centro de testeo y de observación, no como centro terapéutico. Nosotros por las características que tiene Iguazú hemos agregado la posibilidad de que sea un lugar también de internación rápida y recuperación”, explicó Herrera Ahuad.

Para cumplir con las funciones de centro terapéutico se realizaron cambios como la instalación del oxígeno. “Entonces estructuralmente no estaba considerado porque no estaba hecho para eso. Actualmente están trabajando y culminando la colocación de los ductos para dotarlo de oxígeno y de esa manera tenerlo operativo en poco tiempo”, indicó el mandatario provincial.

Actualmente el hospital modular cuenta con la mitad del mobiliario y con algo más de la mitad de equipamientos que están acopiados en un depósito en Puerto Iguazú, bajo estrictas normas de seguridad. Para el Hospital Modular, están previstas camas de terapia intermedia, con monitoreo de casos de mediana complejidad y en caso de que se den situaciones graves se derivarán al hospital local de Iguazú. Además, cuenta con una unidad de shock room muy moderna donde se va a poder atender no solamente a adultos sino también a pediátricos.

Cabe destacar que el proyecto del gobierno nacional de contención sanitaria tenía previsto un Centro de Atención Primaria en la zona primaria aduanera para realizar testeos en la zona de frontera, no obstante aún no se ha avanzado con la construcción que según pudo averiguar este medio no demandaría mucho tiempo ya que se trataría de una construcción similar a un conteiner adaptado.

Nota relacionadas

En Iguazú esperan con gran esperanza la pronta apertura del puente con Foz