Al cumplirse dos meses del crimen, El Territorio habló con Rosalía Ramírez (37), viuda de Sotelo. La mujer contó que atraviesa el duelo con mucho dolor, pero también tiene que ser fuerte para salir adelante y criar a sus dos hijos de 10 y 5 años, además de una adolescente de 14 que quedó a su cuidado.

Detalló que se dedicaba a la producción y venta de ladrillos premoldeados, pero después de la muerte de Casimiro no pudo seguir con esa actividad. Los amigos de la víctima en la actualidad hacen rifas para poder ayudarla y ella se amaña con la venta de pollos.

Además de la olería, la víctima trabajaba en el área de Desarrollo Social y por su labor diaria estaba muy ligado a la asistencia social y al trabajo constante en distintos comedores de la capital provincial.

“No está fácil, la vamos sobrellevando. Pero me voy a quedar con el recuerdo de qué él siempre fue atento a todos nosotros y estaba pendiente de nosotros. Y voy a seguir con esta cruz de conseguir justicia hasta el final”, remarcó.

“Que el caso se esclarezca”

“Yo quiero que se esclarezca el caso. Todos tienen algo que ver, pero yo quiero saber quién de todos ellos fue el que le disparó a mi marido. Yo sé que no me van a dejar entrar, pero a veces hasta tengo ganas de ir a la comisaría y decirles por qué no esperaron al día siguiente para solucionar lo que tenían que solucionar con el que tenían bronca. Lo que le pasó a mi marido le podía pasar a cualquiera, pero él justo quedó en el medio. Había muchos chicos ese día en la calle, mi cuñada se salvó de milagro. Se llevaron a un inocente y nosotros quedamos destrozados. Hasta ahora no supero esta situación”, expresó sobre los detenidos.

