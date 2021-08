Aparecieron videos del festejo en Olivos en plena cuarentena

jueves 19 de agosto de 2021 | 6:02hs.

Luego del escándalo que generó la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en plena cuarentena, ahora revelaron dos videos de ese festejo, en el que también estuvo Alberto Fernández.

La celebración tuvo lugar en julio del 2020, cuando regían férreas medidas restrictivas a la circulación en el marco de la pandemia. Por eso, la difusión de una imagen de Yañez con sus amigos y Fernández celebrando le valió una lluvia de críticas al gobierno en plena campaña electoral.

Estrategia de campaña

Ahora, el portal El Destape dio a conocer ambas grabaciones, aduciendo que la oposición las tenía en su poder y las estaba guardando para revelarlas días antes de las Paso, buscando causar así una fuerte reacción contra el oficialismo en las urnas.

En las imágenes, los asistentes le cantan el feliz cumpleaños, en castellano y en inglés, a Fabiola Yañez, quien sostiene la velita en sus manos. Luego de apagarla, les agradece a todos.

Acto seguido, se ve al presidente de espaldas, sentado a la mesa, mientras los demás comensales participan de un brindis. Yañez, por su parte, está parada y choca su copa contra la de distintos amigos y amigas que desfilan ante ella para saludarla.

Después de conocida la imagen, los sectores más radicales del macrismo barajaron la idea de impulsar un juicio político contra el presidente, pero Horacio Rodríguez Larreta salió a despegarse.

Fernández, en tanto, primero responsabilizó a su compañera, pero luego admitió tener toda la culpa de lo sucedido, mientras que Yañez y la mayoría de los asistentes a la fiesta se pusieron a deposición de la Justicia para que se investigue si incurrieron en un delito o no.

En este contexto, los dos videos, que estaban en poder de los invitados al cumpleaños, fueron remitidos a El Destape. A continuación, se comentó en la TV Pública que las piezas iban a aparecer, y finalmente se difundieron.

Según informó el Ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020, se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que había comenzado la pandemia hasta ese día era de 106.910 personas y los fallecidos alcanzaban los 1.968.



Cristina y Alberto, juntos en La Plata

Por segundo día consecutivo, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se volvieron a mostrar juntos ayer en un acto. Esta vez la foto de unidad del gobierno los mostró en un plenario en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos. En su discurso ante funcionarios, intendentes, dirigentes y militantes, Cristina defendió la gestión y advirtió : "Nuestra economía necesita imperiosamente del consumo para crecer y esto requiere no un periodo sino muchos periodos de gobierno".Cristina agregó que "el bienestar se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, casi siempre son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera". Luego de la palabra de Cristina llegó el turno de Alberto Fernández: "Quiero pedirles que cuando empecemos la campaña, no vayamos con dudas. No se olviden todo lo que hicimos. Fue inmensa la cantidad de medidas y acciones que tomamos".